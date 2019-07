Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Finiscenemunla collaborazione tra. L’uomo che ha vinto otto tornei del Grande Slam in carriera lascia il tedesco in maniera piuttosto burrascosa, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che li hvisti protagonisti. Le ultime parole disu, infatti, non sono state proprio tenere: in particolare, il numero 5 del mondo ha rimproverato al nativo di Ostrava, nei giorni scorsi, un eccessivo concentrarsi su cose decisamente esterne al mondo del, come per esempio sul proprio ultimo giro a golf, per molto tempo. Di rimando,ha dichiarato che alcuni problemi fuori dal campo del giocatore rendono problematico lavorare secondo la sua filosofia, benché creda nel suo potenziale. Le questioni oltre il, del resto, sono state ammesse dallo stessoa Wimbledon, una volta uscito al primo turno contro il ...

OA_Sport : Tennis: Alexander Zverev si separa da Ivan Lendl dopo meno di un anno - SuperTennisTv : Alexander Zverev conquista un posto nei quarti di finale del torneo di Amburgo superando Delbonis per 6-4 7-6.… -