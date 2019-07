Kim Jong-un lancia due missili nel Mar del Giappone Test su un nuovo vettore

Come fa Kim Jong-un ad avere delle Mercedes? : In teoria non potrebbe per via delle sanzioni internazionali, ma ne ha appena acquistate di nuove: il New York Times ha ricostruito Come

Com’è andato il nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un : Donald Trump e Kim Jong-un (foto: Dong-A Ilbo via Getty Images/Getty Images) Domenica 30 giugno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un si sono incontrati per la terza volta. Il summit è avvenuto nella zona demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud ed è stato, nella sostanza, poco più di una stretta di mano, ma i media non hanno esitato a definirlo storico: l’attuale ...

Trump ha chiesto su Twitter un nuovo incontro con Kim Jong-un : Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha invitato pubblicamente il dittatore nordcoreano Kim Jong-un a un nuovo incontro presso la zona demilitarizzata coreana, cioè quella striscia di territorio che divide la Corea del Sud e la Corea del Nord

Kim Jong-un ha detto di avere ricevuto una «eccellente» lettera da Donald Trump : KCNA, l’agenzia di news statale nordcoreana, ha raccontato domenica che Kim Jong-un ha ricevuto una lettera scritta dal presidente statunitense Donald Trump, trovandola «eccellente». Kim starebbe «valutando seriamente l’interessante contenuto» della lettera, su cui però non sono state diffuse informazioni

Il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia : Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, assassinato con un agente nervino all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, nel 2017, era un informatore della Cia. Ad affermarlo è il Wall Street Journal che cita una fonte anonima "vicina al dossier", secondo cui ci sarebbero stati legami tra Kim Jong-nam e la Cia, anche se i dettagli del rapporto tra l'agenzia di intelligence Usa e il fratellastro di Kim sono vaghi. "Molti ...

Nord Corea - il fratellastro del dittatore Kim Jong-un assassinato due anni fa era un informatore della Cia : A distanza di oltre due anni dalla morte, le dinamiche dell’omicidio di Kim Jong-nam, fratellastro del leader NordCoreano Kim Jong-un, rimangono un mistero. Ancora più oscure sono le battute finali della sua vita, come vengono raccontate dalle indiscrezioni trapelate sulla stampa internazionale e raccolte nel libro della reporter del Washington Post, Anna Fifield, The Great Successor. Un ritratto di Kim Jong-un, dato alle stampe martedì, ...