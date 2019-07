Torino | distraevano anziani chiedendo informazioni stradali Arrestati ladri seriai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Due persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia del commissariato di San Secondo subito dopo aver commesso un furto e poco prima che utilizzassero indebitamente una carta di pagamento appena rubata. I poliziotti erano alla loro ricerca da qualche settimana. Dal mese di maggio, infatti, si erano registrati diversi furti ai danni di donne anziane alla guida della propria auto che, nel momento in cui si apprestavano a parcheggiare, erano state affiancate da una 500 bianca. Alla guida, in tutte le circostanze, una persona di origini straniere che chiedeva loro dellecon particolare insistenza. Nel momento in cui l’auto si allontanava, l’ignara vittima si accorgeva di essere stata derubata della borsa, posta sul sedile anteriore dell’auto lato passeggero. Inoltre, impossibilitate a bloccare le carte e i bancomat poiché private del cellulare, tutte le ...

