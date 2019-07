Bimba uccisa da pallina da golf lanciata dal padre Video | il colpo alla testa poi

Tragedia sul campo da golf! Bimba uccisa da pallina scagliata da suo padre : L'incidente sul campo da golf di Sleepy Ridge a Orem, nello Utah: a perdere drammaticamente la vita una bambina di 6 anni. Immane Tragedia su un campo da golf, dove una bambina è stata uccisa dalla pallina colpita da suo padre. L'incidente nel circolo Sleepy Ridge a Orem, nello Utah, Stati Uniti d'America. La piccola era seduta sulla golf cart quando è stata raggiunta alla testa dalla pallina. Secondo quanto reso noto dalla polizia a ...

Bimba uccisa dal papà - la moglie : «Avrei dovuto lasciarlo prima» : Un fine settimana di liti, di nervi tesi e accuse reciproche. E Agnese che confida a chi le sta vicino: «Avrei dovuto lasciarlo, dovevamo separarci». I giorni che hanno preceduto il...

Bimba violentata e uccisa nel Beneventano - il legale : "Spariti gli organi interni" : Incidente probatorio a settembre. La piccola venne trovata morta annegata nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino

Cremona - Bimba uccisa. Il papà : mi hanno rapinato - non ricordo : Cremona, bimba uccisa. Il papà: mi hanno rapinato, non ricordo Ha fornito la sua versione dei fatti davanti ai magistrati che lo hanno ascoltato in ospedale Danho Kouao, 37 anni originario della Costa d'Avorio, accusato di aver ucciso a coltellate la figlia di due anni a Cremona. Interrogatorio sospeso per le sue ...

