Millenials On The Road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano la Peugeot 508

(Di martedì 16 luglio 2019) Eccovi i protagonisti e la seconda best seller della nostra miniserie "On The", la nuova508 SW, un'che piace anche in versione berlina, ma come familiare ha ancora più appeal. LaNatalie e Daniele,del corso dimotive che si è appena concluso all'Accademia Editoriale Domus. 11, 22 candidati. Estratti a sorte e associati in coppia al modello, hanno detto la loro sulla nuova station wagon del Leone in un esperimento che è una parte fondamentale nel percorso formativo del. Hanno basato i propri giudizi sia sulla classica pagella di Quattroruote, sia sulle loro esperienze personali di guidatori poco più che ventenni, appunto "". Per molti dei nostri studenti questo è il debutto davanti alle telecamere. Come se la saranno cavata? Guardate il video...