Uomo lancia la figlia di 16 mesi da balcone | poi tenta il suicidio | bimba muore nel

Uomo fa un bagno in mare e muore dopo poche ore a causa di un “batterio carnivoro”. La figlia lancia un appello su Facebook : Dave Bennett, un Uomo originario del Tennessee, è morto a causa del Vibrio vulnificus, un batterio largamente presente nelle zone acquose, specialmente negli acquitrini, che è responsabile di una malattia a rapido decorso, spesso fatale, con esito di setticemia. Il batterio predilige le acque salate. Dave è morto dopo aver fatto un bagno in mare, proprio a causa di questo tipo di batterio. “Il “batterio carnivoro” sembra un ...

L’Uomo del giorno – Christian Vieri - il ‘bomber’ per eccellenza : e oggi ‘Bobo’ lancia una canzone : La consueta rubrica di CalcioWeb l’Uomo del giorno celebra oggi Christian Vieri, che compie 46 anni. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Determinato e decisivo in Nazionale, non per niente ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, ...

Bari - incendio in un'abitazione nella notte a Noicattaro : Uomo si lancia da balcone : Si è sfiorata la tragedia questa notte a Noicattaro, piccolo comune alle porte di Bari, dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal balcone: l'uomo ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in ...

Incendio nella notte nel Barese distrutti abitazione e un deposito. Un Uomo si lancia dal balcone : ferito : Le fiamme sono divampate in una palazzina vicino al centro storico di Noicattaro abitato da una famiglia di quattro persone. Tutti in salvo. Distrutto un furgone

Bari - incendio in un appartamento al rione San Pio : Uomo si lancia dal balcone - è salvo : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Bari, precisamente nel quartiere San Pio, dove un appartamento è andato a fuoco al primo piano di una palazzina. Al momento le cause del rogo sono tutte in fase di accertamento, ma a quanto pare lo stesso pare sia sia propagato dalla stanza dell'abitazione che ospita la cucina. In quel momento in casa pare ci fosse una sola persona, il proprietario dell'appartamento: costui, per sfuggire al rogo, ha preso la ...

"L'ho picchiata - ho problemi psichiatrici". Le parole dell'Uomo che ha seviziato la fidanzata spingendola a lanciarsi dalla finestra : “Sì l’ho picchiata, l’ho rinchiusa, ho problemi psichiatrici”. Così, in sostanza, Giacomo Oldrati, il 40enne ‘seriale’ arrestato due giorni fa su disposizione del pm di Milano Paolo Filippini per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo aver preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuto prigioniera in casa e seviziata per giorni, ha ammesso le responsabilità davanti al gip ...

Uomo lancia BAMBINO DI 5 ANNI DAL TERZO PIANO/ I genitori : 'Noi ti perdoniamo' : Un UOMO ha LANCIAto un BAMBINO di 5 ANNI dal TERZO PIANO di un centro commerciale senza alcun motivo. La lezione disarmante dei genitori: 'Ti perdoniamo'.

Lecce - tragedia a Novoli : Uomo 47enne si toglie la vita lanciandosi dal terrazzo : Una terribile tragedia ha colpito questa mattina la cittadina di Novoli, nel Leccese, dove all'improvviso un uomo di 47 anni ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal terrazzo della sua abitazione, sita nel pieno centro abitato in via Torino. Secondo quanto riporta la stampa locale, la vittima era molto conosciuta in paese come un grande lavoratore. Al momento non si conoscono i motivi che lo hanno portato a prendere questa assurda ...