Basket | nuovo colpo di mercato per Milano | Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia

(Di domenica 14 luglio 2019)diper l’Olimpiache continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto., ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, hato uncon i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta tanto sul fisico (ala da 206 cm per 104 kg): non è un giocatore che marca molti punti ma salta tantissimo come si è visto in Eurolega.sperava in un approdo a Washington in NBA ma la chance è sfumata è allora ha scelto l’Olimpia, il suo sbarco in Italia raffredda la pista per Derrick Williams che a questo punto sembra diretto al Fenerbahce per rimpiazzare Nicolò Melli. Il classe 1992 era stato scelto con il numero 49 dai Wizards in ...

