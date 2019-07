Tra marketing e comunicazione | ecco i trucchi per promuovere la dieta Life 120 di Adriano

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) (screenshot:120/YouTube) Ogni grande comunicatore, tanto in politica quanto sui social network, è in grado di calarsi con maestria nei panni di un proprio personaggio, che di volta in volta può assumere le sembianze del guerriero, del saggio, del burlone, dell’innocente o di molti altri stereotipi. E non c’è dubbio che anchePanzironi, figura di riferimento del discutibile stile di vita e della120, abbia straordinarie abilità comunicative (almeno quello, visto che non è né un medico, né un dietologo). Non sempre però dietro questa forma impeccabile si cela altrettanta sostanza, soprattutto quando i contenuti dellariguardano tematiche strettamente scientifiche come la salute delle persone, l’ideazione di unacorretta e una serie di consigli pratici da adottare in combinazione (per non dire in alternativa) a quelli della ...

