Ok del Milan | Atalanta in Champions a San Siro

calcioefinanza

(Di giovedì 11 luglio 2019)San– Alla fine, dopo settimane di attesa e avendo già incassato il benestare dell’Inter, anche ilha detto il suo “sì” per consentire all’di giocare a Sanle gare didella prossima stagione. Con l’ok delle due squadre di casa, i bergamaschi potranno programmare la stagione aspettando … L'articolo Ok delina San

Inter : ?? | UN NUOVO STADIO PER MILANO Inter e Milan hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Milano il “Progetto… - acmilan : 'I love my players' ?? There was a lot of positivity from coach Giampaolo at the end of the first day ??? 'Percepis… - DiMarzio : #Milan, per la difesa interessa il giovane centrale del Lipsia #Upamecano ? -