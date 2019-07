Preliminari Europa League | inizia lo spettacolo | il programma ed i risultati

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Non solo la Champions, si giocano anche idi, una competizione che già sta per entrare nel vivo e preannuncia grandediviso su tre giorni, sioggi con tre partite in particolar modo trasferta per i Rangers mentre match davanti al pubblico amico per il CSKA Sofia contro il Titograd. Un match anche nella giornata di mercoledì, quello tra Jeunesse Esch e Tobo ma illungo è previsto nella giornata di giovedì. Trasferta per l’Hapoel Beer Sheva che dovrà vedersela con il Laci, partita in casa per il Debrecen contro i Kukesi, match lontani casa per Legia, Zalgiris e Cracovia. Martedì St Josephs (Gib)-Rangers (Sco) ore 17.55 Gzira (Mlt)-Hajduk Split (Cro) ore 18 CSKA Sofia (Bul)-Titograd (Mne) ore 19.30 Mercoledì Jeunesse Esch (Lux)- Tobol (Kaz) ore 17.55 Giovedì Pyunik (Arm)-Shkupi (Mkd) ore 15.30 Ordabasy ...

