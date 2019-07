NBA – Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler | “non puoi vestire la maglia n°3 nè

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dwyanedà il: la leggenda degli Heat gli proibisce di usare la suae il suo armadietto!ha deciso di lasciare i Sixers e provare una nuova avventura in quel di. L’ex stella di Philadelphia, nonostante l’ottima stagione pasata nella ‘Città dell’amore fraterno’, ha preferito cambiare aria, accordandosi per un quadriennale da 142 milioni di dollari.sarà la stella della franchigia, ruolo che negli anni scorsi ha ricperto Dwyane. ‘Flash’, ritiratosi a fine stagione, ha voluto subito dare il suosocial aproibendogli (in maniera ironica) due cose: “‘nessun nome in mezzo’! No, nonlanumero 3 e no, nonavere il mio armadietto”. La risposta dinon si è fatta attendere: “lo apprezzo molto fratellone. Lo so che il numero 3 sta per ...

