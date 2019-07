Bambina di cinque anni muore annegata nel fiume Reno

Leucemia - Elisa cerca un (altro) donatore di midollo osseo. L’appello del papà della Bambina di cinque anni : Elisa Pardini, cinque anni, cerca un (altro) donatore di midollo osseo per combattere la Leucemia che l’ha colpita più di due anni fa. Il primo trapianto, compiuto a gennaio del 2018, non ha infatti dato l’esito sperato a causa della gravità della malattia, che colpisce un bambino sotto i cinque anni su un milione, e della non perfetta compatibilità del precedente donatore. Ora la piccola viene tenuta “in equilibrio” da diverse chemioterapie ...