Tumori del sangue e terapie innovative | esperti da tutta la Sicilia si riuniscono a

Rischio Tumori col barbecue : attenzione alla cottura della carne : In estate la voglia di trascorrere le giornate all’aperto è sempre tanta, e a volte, e quasi d’obbligo la grigliata, una tradizione alla quale, però bisogna fare attenzione: quando si fa un barbecue la cottura della carne può provocare la formazione di sostanze cancerogene, spiega l’American Institute for Cancer Research, ma, seguendo alcuni accorgimenti si possono ridurre i rischi. “Diverse ricerche hanno mostrato che ...

“Ogni storia merita un lieto fine” : al via la campagna per l’Istituto dei Tumori e dei Trapianti del Bambino Gesù : “Ogni storia merita un lieto fine” è il messaggio della campagna di comunicazione sociale promossa dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per avviare una raccolta fondi in vista della realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. La nuova struttura si è resa necessaria per offrire spazi più adeguati e tecnologie più sofisticate all’aumentata richiesta di accoglienza di bambini che necessitano di cure oncologiche o di trapianto di ...

I Tumori del sangue hanno “le ore contate” : in arrivo una nuova terapia che salverà migliaia di vite : Entro la fine del 2019 anche in Italia potrà essere disponibile Car-T, l’innovativa terapia che ‘arma’ le cellule del sistema immunitario del soggetto malato ed è destinata a cambiare il trattamento dei tumori del sangue più infidi, ovvero quelli senza senza possibilità di cura. In Italia potrebbero beneficiarne circa 400 adulti e una quarantina di bambini l’anno, con percentuali di guarigione che raggiungono, secondo i ...

Tumori - terapia metronomica : con la chemio a basse dosi controllo della malattia nell’88% dei casi trattati : Bassa tossicità, buona risposta immunitaria e pochi effetti collaterali. Queste le caratteristiche che fanno la larga diffusione della chemioterapia metronomica nel nostro Paese (+29.8% dal 2011 al 2016) e nel mondo. Si tratta di un approccio che prevede piccole somministrazioni orali di farmaco, giornaliere o frazionate in dosi settimanali, senza intervalli. I farmaci attaccano le cellule tumorali, bloccando l’angiogenesi (il meccanismo di ...

Tumori - oncologhe : stop ai viaggi della speranza - non sempre necessari : L’arrivo di una diagnosi di tumore può deflagrare all’interno di una famiglia come una bomba. E’ molto facile aggrapparsi ad ogni speranza e voler ricorrere a tutte le soluzioni possibili per combattere una malattia che in Italia è la seconda causa di morte. E’ così che iniziano i viaggi della speranza da un centro all’altro e dal Sud al Nord del Paese. L’associazione ‘Women for Oncology Italy’, ...

Salute : a Milano focus sulla prevenzione dei Tumori della pelle : “In prima linea nella dermocosmesi c’è la prevenzione dei tumori alla pelle“. A dirlo è Michela Castello, chirurgo dermatologo e direttore medico Pierre Fabre, tra i brand presenti al 24th World Congress of Dermatology che si è chiuso sabato a Milano. “In particolare – continua Michela – del melanoma. Siamo venuti qui a Milano per presentare alcuni nostri approfondimenti scientifici che riguardano alcuni temi ...

Tumori - l’esperto : “Anche i bimbi rischiano il cancro della pelle” : Sono puntati anche sulla pelle dei bambini i riflettori del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) di Milano. Particolarmente seguito l’intervento di Sandipan Dhar, Institute of Child Health e Amri Hospitals di Kolkata, India: anche i piccoli rischiano di ammalarsi di Tumori cutanei, ha avvertito l’esperto di dermatologia pediatrica, spiegando quali sono le forme che possono colpirli. “I casi di cancro della pelle ...

Tumori della pelle : l’intelligenza artificiale come arma per scoprire il melanoma : L’intelligenza artificiale è brava quanto i medici in carne e ossa nel diagnosticare un melanoma, e in certi casi può arrivare a battere l’uomo. Secondo uno studio pubblicato su ‘Lancet Oncology‘ – presentato al 24° Congresso mondiale di dermatologia di Milano (Wcd2019) da Susana Puig dell’Hospital Clínic di Barcelona – l’Ai è infatti più efficace rispetto ai singoli esperti nell’identificare ...

Tumori : il Presidente Mattarella accoglie una delegazione della LILT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del Ministro della Salute On. Giulia Grillo, una delegazione della LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il Presidente della LILT Nazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il Presidente Mattarella, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operato della LILT e il suo ...

Tumori : “Il test Brca è la chiave della prevenzione - non deve essere a carico dei cittadini” : “Le persone ad alto rischio ereditario” di Tumori del seno e dell’ovaio per la presenza di una mutazione nei geni ‘Jolie’, Brca1 e 2, che si scopre facendo il test genetico’ad hoc’, “non possono essere lasciate sole ed essere costrette a investire di tasca propria sul percorso di prevenzione”. Lo afferma Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, sulla base dei risultati ...

Tumori : l’Obamacare ha aumentato la sopravvivenza delle donne con cancro ovarico : Una ricerca presentata oggi a Chicago al congresso dell’American Society of Clinical Oncology dalla Johns Hopkins Department of Gynecology and obstetrics ha rilevato che grazie all’Obamacare molte più donne americane hanno ricevuto la terapia contro il cancro ovarico entro 30 giorni dalla diagnosi, riuscendo così ad avere più chance di sopravvivenza. “Avere un’assicurazione per la propria salute gioca un ruolo importante ...

Tumori : l’Obamacare ha aumentato la sopravvivenza delle donne con cancro ovarico : Una ricerca presentata oggi a Chicago al congresso dell’American Society of Clinical Oncology dalla Johns Hopkins Department of Gynecology and obstetrics ha rilevato che grazie all’Obamacare molte più donne americane hanno ricevuto la terapia contro il cancro ovarico entro 30 giorni dalla diagnosi, riuscendo così ad avere più chance di sopravvivenza. “Avere un’assicurazione per la propria salute gioca un ruolo importante ...

Tumori : gli oncologi si serviranno delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

Tumori : studio italiano - una molecola li smaschera e aumenta il potere dell’immunoterapia : (Dall’inviato dell’AdnKronos Salute Francesco Maggi) – Modificare il tumore per renderlo più visibile agli ‘occhi’ del sistema immunitario. Uno studio pioneristico del Centro di immuno-oncologia (Cio) del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, diretto da Michele Maio, apre le porte alla sfida attuale dell’oncologia, quella di aumentare il numero di pazienti che rispondono positivamente all’immunoterpia. I ...