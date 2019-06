LIVE Italia-Francia 1-2 volley | Nations League 2019 in DIRETTA | 5-8 | transalpini avanti

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-10 Tillie non sbaglia dalla seconda linea, timeout Blengini 7-9 MAGIA DI SBERTOLI AD UNA MANO PER RUSSO! 6-9 Mazzone sbaglia il servizio 6-8 Mani fuori di Pinali al rientro in campo! 5-8 Pinali cerca la parallela ma non trova il campo, primo timeout tecnico 5-7 Difesa lunga di Pinali, si salva lada una situazione complicata 5-6 Lavia a segno con il mani fuori 4-6 Patry colpisce in pieno Lavia e trova il mani fuori 4-5 Si ferma sul nastro il servizio di Patry 3-5 Splendido attacco in parallela di Tillie 3-4 Si aggiunge anche Bultor alla serie di errori al servizio 2-4 Patry attacca sopra il muro avversario 2-3 Rossard impreciso al servizio 1-3 Cavuto murato da Patry al termine di uno scambio prolungato 1-2 Sbertolimente in rete dai nove metri 1-1 Servizio fuori misura da parte del palleggiatore francese 0-1 ...

