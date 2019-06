L’appello di Elias: “Ho 26 anni e da quando ho finito la scuola non faccio niente”

(Di martedì 25 giugno 2019) Costretto su una sedia a rotelle a causa di alcune complicazioni durante il parto, il giovane italo-giordano vive a Reggio Emilia col padre: "Oggi c'è, domani non si sa. Se si dovesse ammalare poi io cosa?" si domanda, che sogna di costruirsi un futuro seguendo la sua passione per i computer e per la tecnologia, magari anche negli Stati Uniti, dove il sogno di poter tornare a camminare potrebbe finalmente realizzarsi. "Lì se hai delle buone capacità puoi farcela"