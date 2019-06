La lite con la fidanzata costa a Boris 5 punti nei sondaggi

In pole Huawei P30 lite : in Italia con l’aggiornamento B159 : Vi avevamo anticipato che non sarebbe passato troppo tempo prima che il Huawei P30 Lite ricevesse in Italia l'aggiornamento all'ultimo aggiornamento disponibile, corrispondente alla sigla 9.0.1.159(C431E6R2P3), con patch di sicurezza di maggio 2019. Il roll-out sembra essere partito anche per il nostro Paese, come riportato da HDBlog.it. L'upgrade ha un peso complessivo di 108MB, da poter pertanto scaricare pure tramite la connessione dati del ...

Alessandro Di Battista a Mezz'ora in più : lite con Di Maio? Prima accusa Salvini - poi sbrocca con l'Annunziata : Messo alle strette, Alessandro Di Battista Prima dà la colpa a Matteo Salvini e dunque se la prende con Lucia Annunziata. Questa la sintesi dell'ultima performance dell'urlatore professionista del M5s, intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, proprio nel giorno in cui Luigi Di Maio lo ha accusato in

EMUI 10 Android Q confermato per Honor 20 - Honor 20 Pro - Honor 20 lite : Arrivano anche per Honor le prime conferme di aggiornamento EMUI 10 Android Q sul alcuni modelli di smartphone. Il primo a ricevere aggiornamento Android sarà proprio la serie Honor 20 con le sue varianti Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite

Domenica di fuoco con Huawei P30 lite e P30 Pro : prezzi sempre più bassi il 23 giugno : Stiamo vivendo una Domenica molto interessante per quanto riguarda le offerte dedicate ad alcuni smartphone Android, come potrete notare dall'approfondimento del 23 giugno dedicato a modelli come i vari Huawei P30 Lite e P30 Pro. Il primo da tempo è al centro di offerte molto allettanti, come avrete notato dal nostro ultimo bollettino di inizio mese, ma stamane siamo arrivati a livelli di convenienza mai toccati in precedenza con ...

BORIS JOHNSON - lite FURIOSA CON LA FIDANZATA/ 'Metti giù le mani' - arriva la polizia : Un bicchiere di vino versato sul divano da BORIS JOHNSON dà inizio alla LITE FURIOSA con la FIDANZATA Carrie: i vicini chiamano la polizia...

IVA scontata con le offerte MediaWorld per Huawei P20 lite - Mate 20 lite e S10 Plus : che prezzi il 22 giugno : Sono davvero strepitose alcune offerte MediaWorld che potremo sfruttare durante il fine settimana, considerando il fatto che fino al 23 giugno avremo lo conto dell'IVA su moltissimi prodotti, tra cui smartphone come Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Insomma, a poco più di una settimana dal lancio dell'ultima campagna online da parte della nota catena (come avrete notato dal nostro articolo di pochi giorni fa), bisogna dedicare uno spazio ...

Spazio : il satellite T-16 di Airbus è stato lanciato con successo da Ariane 5 [GALLERY] : Il satellite per le telecomunicazioni T-16 realizzato da Airbus è stato lanciato con successo da Kourou, nella Guyana francese, tramite il lanciatore Ariane 5. T-16 è basato sulla piattaforma geostazionaria Eurostar E3000 di Airbus, estremamente affidabile, ed è il 50° satellite di questo tipo a essere lanciato. Fornirà una capacità satellitare ad alta potenza per i servizi di trasmissione televisiva ad alta disponibilità, incluso il superamento ...

Trenta rate e 240 euro per Huawei P30 lite con le promozioni Wind : tre soluzioni dal 20 giugno : Trapelano in queste ore nuove alternative per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Huawei P30 Lite a rate, considerando il fatto che dal 20 giugno avremo a disposizione nuove offerte Wind che potrebbero fare la differenza per il pubblico. Dopo aver esaminato i primi dettagli riguardanti un aggiornamento freschissimo per lo smartphone 2019 (qui potete trovare maggiori informazioni in merito), tocca dunque tornare nella sfera ...

E' una lite continua al governo : Roma. Quando Barbara Lezzi compare in Transatlantico col viso furente di chi ha capito troppo tardi di essersela fatta fare sotto il naso, è da poco passata l’ora di pranzo. “E’ stata un’imboscata”, si giustifica lei coi suoi deputati di riferimento, quelli meridionali. I quali un po’ l’ascoltano co

Già aggiornato il Huawei P30 lite e in sicurezza con patch 159 : riflessione su EMUI : Il Huawei P30 Lite è freschissimo di lancio commerciale in Europa ed in Italia eppure il dispositivo è protagonista già di un aggiornamento interessante. Lo smartphone di fascia media della serie P30 in effetti riceve in queste ore una patch di sicurezza che lo mette al sicuro da determinate vulnerabilità e minacce. Il riferimento particolare è al firmware 159. Magari chi ha appena acquistato proprio il Huawei P30 Lite con una delle tante ...

Csm - l’europarlamentare Pd ed ex pm Roberti : “Vanno abolite carriere dei magistrati - sono contro art.107 Costituzione” : “Caos Csm? Io terrei conto dell’art.107 della Costituzione. Come dice il terzo comma, i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni e non per gradi di carriera. Questo articolo è poco citato e non prevede le carriere dei magistrati, che sono il cuore dei problemi che stiamo vivendo oggi. Per questo motivo, credo che bisognerebbe revisionare le carriere dei magistrati, se non addirittura abolirle“. sono ...

Problema imprevisto con Huawei P20 lite dotato di EMUI 9.1 : arriva la vibrazione indesiderata : Viene segnalato proprio in queste ore un nuovo Problema riguardante gli utenti che dispongono di un Huawei P20 Lite e che, negli ultimi giorni, hanno dovuto fare i conti con l'aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1. Una mossa inaspettata e graditissima, per un dispositivo che certo non appartiene alla fascia alta del mercato, ma che risulta essere popolare e diffuso nel nostro Paese. Come sempre avviene in questi casi, ...

Pregi e difetti per Honor 9 lite con aggiornamento EMUI 9 : bollettino del 17 giugno : Trapelano questo lunedì le prime esperienze dirette maturate sul campo da parte degli utenti che in Italia hanno avuto modo di testare l'aggiornamento con EMUI 9 a bordo del cosiddetto Honor 9 Lite, dopo le informazioni preliminari dei giorni scorsi. Si tratta di un rollout molto atteso, considerando l’ampia distribuzione di un device che nel 2018 ha conquistato una quota di mercato apprezzabile in Italia. Nonostante un comparto hardware non ...

Che domenica con Huawei P20 - P20 lite e Xiaomi Mi A2 lite : prezzi da saldi estivi : Anche questa domenica non mancano certo le occasioni per tutti coloro che intendono acquistare un nuovo smartphone Android, come si potrà notare attraverso le offerte che sono state ufficializzate in queste ore per chi desidera portarsi a casa modelli del calibro di Huawei P20, P20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite. La nostra selezione del 16 giugno va proprio in questa direzione, con alcuni smartphone che all'interno di determinati store riescono a ...