LIVE Inghilterra-Camerun 0-0 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | britanniche

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ Il primo pallone del match è per l’. 1′ CI SIAMO, SI INIZIA! 17:29 E’ tutto pronto, si aspetta solo il fischio dell’arbitro per dare il via alle danze. 17:28 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 17:26 Adesso tocca a quello del. 17:25 Si inizia con l’inno nazionale dell’, “God Save the Queen”. 17:24 Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo!!! 17:22 Ilè al secondo ottavo di finale consecutivo, l’, invece, ha come obiettivo quello di migliorare il terzo posto di 4 anni fa. 17:20 10′ al via! 17:19 Quello di stasera sarà il primo scontro di sempre tra queste due formazioni, non ci sono precedenti. 17:17 La nazione che ne uscirà vittoriosa dovrà affrontare ai quarti di finale la Norvegia, che ieri ha battuto 2-1 ...

