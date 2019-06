Audi SQ8 TDI - La Suv coupé diventa più sportiva

quattroruote

(Di sabato 22 giugno 2019) Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata in casa, anche lunica SUVdei Quattro Anelli ispira una versioneche, seguendo il trend che ha recentemente contagiato lo schieramento della famiglia S, si lascia contagiare dal gasolio. Si chiama, quindi, SQ8 TDI, sebbene nessuna scritta tradisca esteticamente la presenza di un motore turbodiesel. Anzi, di un vigoroso biturbodiesel. V8 elettrificato. Dentro al cofano della sport utility, infatti, è installato un V8 di 4.0 litri, abbinato a un cambio tiptronic a otto marce, capace di sviluppare 435 CV e una coppia di 900 Nm disponibile tra i 1.250 e i 3.250 giri, che proietta la vettura al traguardo dei 100 orari in 4,8 secondi e a una velocità autolimitata di 250 km allora. Il V8 è sovralimentato da due turbine, che lavorano in modo sequenziale per ottimizzare lerogazione ai bassi e agli alti regimi, assistite da un ...