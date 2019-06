Roma | tre anni dall’elezione della Raggi Salvini | ‘Ci aspettavamo risultati migliori’

Diretta sorteggio Europa League/ Streaming video : 2preliminare - chi contro la Roma? : Diretta sorteggio Europa League, Streaming video e tv: il secondo turno preliminare della competizione vede interessata, al momento, la Roma.

Roma - svolta nel giallo del rogo di Torvaianica : un video incastrerebbe Domenico Raco : Da un filmato arriva una clamorosa svolta nelle indagini sul mistero del rogo di Torvaianica. Venerdì scorso era stata scoperta nei campi, tra l’entroterra di Pomezia e il litorale, una Ford Fiesta bruciata con all’interno i corpi carbonizzati di Maria Corazza, 48 anni, e del 39enne Domenico Raco. In attesa dei risultati delle autopsie, nelle ultime ore gli inquirenti hanno esaminato un video in cui si vedrebbe l’uomo – soprannominato “il ...

Ragazzi feriti a Roma - identificati quattro aggressori simpatizzanti dell'estrema destra : Gli investigatori della Digos di Roma hanno identificato quattro autori dell'aggressione avvenuta nella notte fra sabato e domenica nella capitale a danno di quattro Ragazzi che indossavano la maglia del Cinema America. Gli investigatori della Digos, intervenuti subito dopo l'aggressione, hanno acquisito le prime informazioni utili direttamente dalle vittime, mentre erano in ospedale per le prime cure. Attraverso i filmati registrati dalle ...

Concorso navigator - via al test : tre giorni di fuoco a Fiera di Roma per 54mila candidati : Al via oggi a Fiera di Roma il Concorso per i 54mila aspiranti navigator che hanno passato la prima fase di selezione. Dovranno rispondere ad un test composto da 100 domande a risposta multipla e solo 2980 di loro, alla fine, otterranno l'assunzione a navigator fino ad aprile 2021, il nuovo profilo professionale che orienterà al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Romania-Croazia - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : L’edizione 2019 degli Europei di calcio under-21 è giunta alla sua giornata di gare numero tre, dove ad aprire il programma delle partite sarà un confronto molto interessante tra la Romania e la Croazia, per un match dall’altissima qualità, e che metterà di fronte due conoscenze italiane tra i pali. A difendere la porta dei giallo-blu sarà infatti Radu del Genoa, anche se di proprietà dell’Inter, mentre i balcanici si ...

DIRETTA/ Roma Napoli U17 - risultato finale 2-1 - streaming e tv : Roma in finale! : DIRETTA Roma Napoli Under 17: streaming video tv e risultato live della partita valevole come semifinale Scudetto campionato Under 17, oggi 17 giugno 2019.

DIRETTA/ Roma Napoli U17 - risultato 2-1 - streaming e tv : D'Agostino e Ciervo in gol! : DIRETTA Roma Napoli Under 17: streaming video tv e risultato live della partita valevole come semifinale Scudetto campionato Under 17, oggi 17 giugno 2019.

Ugolini : “La trattativa per Manolas potrebbe andare in porto - la Roma vorrebbe Mertens” : Il noto giornalista di Sky Massimo Ugolini, intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso in merito agli affari di mercato che legano il Napoli e la Roma. Ha affemato : “A Manolas piace il Napoli, la trattativa potrebbe andare in porto. E’ stato trattato anche Diawara ma la richiesta del Napoli che si aggirerebbe intorno a 25 milioni è molto lontana da quanto la Roma è disposta ad offrire. Si è parlato ...

Roma - secondo i bookmakers si potrebbe arrivare alla cessione del club : Situazione sempre più complicata in casa Roma dopo l’addio di Francesco Totti. Difficoltà che, secondo i bookmakers, potrebbero portare addirittura ad una cessione del club. In particolare, l’agenzia Sisal Matchpoint quota a 6,00 l’addio della proprietà americana entro un anno (la scadenza è fissata al 30 giugno 2020). Conferenza Totti, bordate clamorose: “mi dimetto, non è colpa mia, le bandiere non passano” ...

DIRETTA Roma NAPOLI U17/ Streaming video e tv : i precedenti della semifinale : DIRETTA ROMA NAPOLI Under 17: Streaming video tv e risultato live della partita valevole come semifinale Scudetto campionato Under 17, oggi 17 giugno 2019.

Totti lascia la Roma : 'Mi tenevano fuori da tutto - ma potrei tornare' : 'Alla gente di Roma devo dire solo grazie, qui mi hanno sempre trattato bene. Mi dà fastidio vedere la Roma in queste condizioni. In questa città c'è grande passione, c'è un grande amore per questa squadra. Io continuerò sempre a tifare Roma, questo è un arrivederci, non è un addio'. Così Francesco Totti, durante la conferenza stampa nella quale ha ufficializzato di aver deciso di lasciare il club giallorosso da dirigente. Roma, Francesco Totti ...

CONFERENZA STAMPA TOTTI - ADDIO ALLA Roma/ Diretta streaming Rai : scontro in società : ADDIO ALLA ROMA Francesco TOTTI, Diretta CONFERENZA STAMPA, streaming video Facebook e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la ROMA? scontro in società

Totti addio alla Roma - conferenza stampa/ Diretta Rai streaming : la storia : Francesco Totti, Diretta conferenza stampa: addio alla Roma in streaming video e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la Roma? La storia e gli allenatori

TOTTI CONFERENZA STAMPA ADDIO ALLA Roma PERCHÈ?/ Diretta streaming Rai : caos panchina : Diretta CONFERENZA STAMPA Francesco TOTTI di ADDIO ALLA ROMA: segui l'evento in streaming video e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la ROMA? Tra i motivi...