optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Stilare una classifica completa deivideogiochi PS4 non è di certo impresa facile. E non perché la console di ultima generazione a marchio Sony non sia ricchissima didi un certo spessore. Anzi, proprio la sua ampia line-up è in grado di spaziare tra così tanti generi diversi ed esperienze poligonali variegate da poter seriamente mettere in difficoltà anche il gamer più smaliziato. Un'impresa che abbiamo comunque deciso di accettare, per rendere omaggio ad una delle macchine da gioco che hanno contribuito a plasmare l'universo in pixel e poligoni moderno, così come lo conosciamo oggi. I videogiochi PS4 attualmente in commercio, quindi, sono tantissimi. D'altronde sono passati quasi sei anni da quando il monolite nero giapponese ha fatto il suo "debutto in società" - in Europa, Italia compresa, era il 29 novembre del 2013. E se anche il prossimo anno si prospetta ...

OptiMagazine : Le stelle di #PS4 - i migliori titoli, per genere e categoria - PS4_Gam3r_ : RT @EA_FIFA_Italia: Un campionato ? da urlo ?? per le stelle ? della Squadra della Stagione #FUT @SerieA ????. Disponibile in-game dalle 19.00… -