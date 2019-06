Danilo Toninelli | il piano di Matteo Salvini | due sottosegretari per azzerare il ministro

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : autostrade - dove cresce il pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo (sciagurato) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

Danilo Toninelli - accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : il ministro salta a giorni : Il più improbabile dei ministri del governo gialloverde, Danilo Toninelli, avrebbe le ore contate. Dopo settimane, anzi mesi, di voci circa la sua cacciata, potremmo essere arrivati al dunque. L'accelerazione, come è noto, è avvenuta dopo il voto alle Europee che ha segnato il ribaltamento dei rappo

Danilo Toninelli nervosissimo : "La poltrona? Me ne frego". Ma non gli crede nessuno : Nel convulso post-elezioni Europee, nei giorni più difficili del governo gialloverde, mentre Giuseppe Conte prova a richiamare all'ordine Lega e M5s dicendosi pronto anche alle dimissioni, si continua a parlare del ministero delle Infrastrutture. Non soltanto perché in quel dicastero si giocherà una

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Grandi navi - question time con il ministro Danilo Toninelli. Segui la diretta dalla Camera : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde a interrogazioni sule iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle Grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valutando le soluzioni alternative previste dal cosiddetto “decreto Clini-Passera“. Segui la diretta Incidente Venezia, procura apre fascicolo: indagato comandante. Salvini: ...

Concessioni autostradali - Danilo Toninelli : Con noi del M5S al governo questo schifo sta cambiando : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna sulla questione delle Concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle aveva fortemente criticato il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, promettendo multe da svariati milioni e una revoca immediata. Ora afferma di proseguire in quella direzione nello Sblocca cantieri, ma nel frattempo il gruppo mantiene la concessione fino al 2038 e tratta per il ...

Venezia - Matteo Salvini furibondo con Danilo Toninelli : "Si poteva evitare. Sono stufo dei no dei 5 Stelle" : L'incidente di Venezia si doveva e poteva evitare. "Mi risulta che una soluzione fosse stata trovata e condivisa", tuona Matteo Salvini durante un comizio a Tivoli, dopo aver appreso la notizia: "Mi risulta che qualcuno aveva messo intorno a un tavolo tutti, predisponendo una soluzione che prevedeva

Edoardo Rixi - testimonianza-choc su Danilo Toninelli dopo le dimissioni : "Impossibile lavorare con lui" : dopo la condanna a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette "spese pazze" in Liguria, sono arrivate le dimissioni di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture. Passo indietro accettato da Matteo Salvini, il quale si è comunque detto certo dell'innocenza del leghista: "Condannato senza prove", ha tagli

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo Toninelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm

Tav - Danilo Toninelli umiliato da Debora Bergamini alla Camera : "Basta supercazzole" : Siamo al Question time, alla Camera dei Deputati. Presenti i ministri grillini Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli, Riccardo Fraccaro e, soprattutto, Danilo Toninelli. Si parla di Tav, su cui Matteo Salvini è tornato ad accelerare dopo il botto alle elezioni Europee della Lega. Il mini

Non è l'Arena - Matteo Salvini inchioda Danilo Toninelli : "Immigrati? Ora vai a dirlo agli italiani" : Una puntata clamorosa, quella di Non è l'Arena di Massimo Giletti. Clamorosa perché nella prima parte in onda su La7, intervistato in diretta, c'era Matteo Salvini. E il ministro dell'Interno e leader della Lega ha appreso proprio durante l'intervista dello sbarco degli immigrati a bordo della Ong S

Danilo Toninelli fa il gallo con Armando Siri : "Gli sono vicino - ma deve dimettersi" : Tiene banco nel Governo il caso legato al sottosegretario Armando Siri. Coinvolto in un'indagine, il senatore della Lega è diventato oggetto di dibattito, con la quota del Movimento 5 Stelle che chiede le dimissioni in attesa del giudizio, mentre la Lega chiede di non fare passi affrettati. Mercoled

Danilo Toninelli a zonzo sullo sterrato in Sicilia : "Fai un bel giro d'orizzonte" - un video grottesco : Quando c'è di mezzo Danilo Toninelli, il grottesco è sempre in agguato. Anche quando, va detto, nel merito ha pur ragione. Il video che potete vedere è un estratto di una diretta Facebook del ministro delle Infrastrutture grillino, in tour in Sicilia. Un video con cui denuncia lo stato di dissesto d