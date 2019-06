Un partito comunista russo vuole bandire la miniserie Chernobyl

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) Che unacomenon fosse gradita al pubblicoera prevedibile se non evidente. Già dopo la messa in onda americana dellache racconta il disastro nucleare del 1986 (trasmessa in queste settimane anche da noi su Sky Atlantic), infatti, alcuni media locali avevano riportato l’insofferenza generata dalle ricostruzioni filo-americane e addirittura la volontà di creare una contro-serie che correggesse la realtà dei fatti. Ora però arriva anche una presa di posizione piuttosto dura da parte di uno dei partiti comunisti della Russia odierna. I Comunisti di Russia, così si chiama ild’impronta marxista-leninista che però non va confuso con l’ancora più grandedella Federazione Russa, vorrebbe infatti fare richiesta al Roskomnadzor, l’ente regolatore delle telecomunicazioni, di bloccare l’accesso alla ...

RaiNews : L'11 giugno di trentacinque anni fa moriva Enrico #Berlinguer. Il leader del Pci venne colpito da un ictus durante… - simonecar3 : @agorarai @Pierferdinando Contraddizioni di questo governo, dice sto voltagabana. Ma lui.,xe dc'porta borsa d Forla… - Tilopanir : MAI STATI SOVRANI - Marco Rizzo vi spiega il Partito Comunista -