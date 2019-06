Lucca | asportarono il rene sano a un paziente | medici condannati

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019)ila unsottoposto a intervento chirurgico nell’ospedale dinel 2016: arrivano le condanne e l'interdizione dalla professione per un anno a carico di duechirurghi e di una radiologa., errore in ospedale: espiantato ilsbagliato ad un malato di tumore Terribile errore medico ai danni di un lucchese di 60 anni Vittima del caso di malasanità un 59enne lucchese al quale doveva essere espiantato l'altro, colpito da un tumore. Le condanne sono state più lievi rispetto alle richieste dell’accusa che erano state di 3 anni e 6 mesi per la radiologa, che avrebbe commesso un errore di trascrizione nell’indicare nel referto della tac il lato esatto delda asportare, e di 4 anni e 6 mesi per i chirurghi, cioè l’urologo e il suo aiuto.L'anomalia era stata poi segnalata dal ...

