Troppo ubriaco per dire sì Divorzio lampo per Nicolas Cage

Venezia - macchinista Trenitalia non riesce ad accendere il treno perché Troppo ubriaco : licenziato : Il macchinista non riusciva ad avviare il treno Frecciarossa così è stato sottoposto ad un alcoltest che ha rivelato l'eccessiva presenza di alcol nel sangue. L'uomo è stato licenziato.Continua a leggere

L’ex pm Antonio Ingroia bloccato in aeroporto : “Troppo ubriaco per volare” : Antonio Ingroia, ex magistrato palermitano è stato bloccato all'imbarco, poco prima di partire per l'Italia. Secondo il personale aeroportuale dello scalo di Roissy l'ex pm era troppo ubriaco per volare. Il consolato italiano a Parigi è stato allertato.Continua a leggere

Troppo ubriaco per volare". Ingroia bloccato in aeroporto : 'È troppo ubriaco per volare' . E così gli agenti, che operano all' aeroporto di Roissy, ha vietato ad Antonio Ingroia di salire a bordo. A dare la notizia è stata Repubblica che ha anche spiegato ...