Mondiali Basket 2019 – Prende forma il Team USA! James Harden ci sarà | pronti altri 3 sì

Basket – Verso i Mondiali di Cina 2019 : il programma dell’estate della Nazionale italiana maschile : Nazionale A: il programma dell’estate 2019. La strada Verso la Cina. Dal Training camp a Pinzolo alle amichevoli. Prima del Mondiale due sfide alla Serbia. Poi anche Russia, Grecia e Francia A tredici anni dall’ultima partecipazione, la Nazionale tornerà a disputare un Campionato del Mondo. Quella che si giocherà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, sarà per gli Azzurri la rassegna iridata numero 9. Dopo aver vinto il primo girone di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : i convocati di coach Andrea Capobianco per la rassegna iridata : Sono state diramate questa mattina le convocazioni di coach Andrea Capobianco per i Mondiali Under 18 di Basket 3×3 che si terranno in Mongolia, a Ulan Bator (o Ulanbaatar, volendo seguire la traslitterazione dalla lingua mongola), dal 4 al 7 giugno. Questo il quartetto che andrà nella capitale mongola: Beniamino Basso Marco Borsetto Lorenzo Deri Simone Doneda I quattro selezionati fanno tutti parte dei settori giovanili delle rispettive ...

Basket - Daniel Hackett : “L’Eurolega con il CSKA una grande impresa. Voglio rimanere a Mosca e fare bene ai Mondiali” : Il CSKA Mosca è regina dell’Eurolega 2019 dopo la vittoria sull’Efes. Un successo che fino a qualche mese fa non era semplice da prevedere, ma che ha avuto anche un protagonista italiano: Daniel Hackett. Il 31enne playmaker romagnolo ha centrato il primo alloro nella massima competizione continentale e ora può fare con pieno merito un bilancio sia della sua annata, sia della sua carriera, dopo un periodo nel quale rischiava di ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - Aradori e la scommessa con Sacchetti : “gli faremo tagliare i baffi!” : Pietro Aradori carico per i Mondiali di Basket 2019: il cestista di Bologna pronto a dare il massimo per l’Italia e magari anche a far tagliare i baffi a Meo Sacchetti Intervistato ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, Pietro Aradori ha parlato dei Mondiali di Basket 2019 che si svolgeranno in Cina. Il cestista della Virtus Bologna ha spiegato di essere carico in vista dell’impegno con la Nazionale e di voler ...

Basket - domani visite mediche per sei azzurri in vista dei Mondiali : Inizia la lunga preparazione dell’Italia verso i Mondiali di Basket: domani, mercoledì 15 maggio, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa di Roma, diversi atleti papabili per una convocazione per gli impegni estivi della Nazionale si sottoporranno alle visite mediche. Il dottor Sandro Senzameno ed il professor Raffaele Cortina, che fanno parte dello staff medico della Nazionale, si prenderanno cura di Abass, ...

Basket – Visite mediche per gli azzurri in vista dei Mondiali 2019 : Nazionale A: Visite mediche a Roma per 6 azzurri in vista dell’estate Mondiale. Per tutti gli altri, esami al termine dei playoff Mercoledì 15 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa di Roma, lo staff medico-sanitario dell’ItalBasket composto dal dott. Sandro Senzameno e dal prof. Raffaele Cortina sottoporrà a Visite mediche alcuni degli azzurri che potranno essere chiamati, questa estate, a far ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia maschile torna da San Juan con un senso di sfortuna addosso : C’è un detto piuttosto classico che ricorre ogni tanto, in precise situazioni: “La storia non si fa con i se e con i ma”. Il problema è che i se e i ma, spesso e volentieri, vengono considerati in relazione a eventi passati, di qualsiasi portata essi siano. In questo caso, i se e i ma si applicano all’Italia del Basket maschile 3×3. La spedizione comprendeva due specialisti di tale branca della pallacanestro, ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : sconfitta fatale contro l’Australia per gli azzurri - strada in salita verso Tokyo 2020 : Si conclude amaramente il cammino della Nazionale italiana nelle Qualificazioni Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Puerto Rico in questo fine settimana. La squadra azzurra composta da Aristide Landi, Matteo Grampa, Alessandro Corno e Daniele Sandri ha perso con il punteggio di 12-21 la sfida ad eliminazione diretta contro l’Australia per accedere alle semifinali e giocarsi quindi il posto alla prossima rassegna ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Francia - ma qualificata alla fase successiva : Seconda sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri sono stati battuti per 19-14 dalla Francia, chiudendo la fase a gironi al terzo posto nel gruppo A e centrando in questo modo la qualificazione gli spareggi. Il quartetto composto da Alessandro Corno, Matteo Grampa, Aristide Landi e Daniele Sandri affronterà ora la seconda classifica del gruppo B (ore 22.15). Gli ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Canada nella seconda partita del girone A : Arriva una sconfitta per l’Italia nel secondo match delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri , facenti parte del girone A, sono stati sconfitti dal quotato Canada per 10-21, con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill, che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata Italiana si chiude, dunque, con una ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : esordio vincente per gli azzurri - Germania sconfitta 14-11! : Si è aperta con una brillante vittoria l’avventura della Nazionale italiana di Basket maschile nelle Qualificazioni Mondiali 3×3 2019 in scena in questo fine settimana a Porto Rico. La formazione composta da Matteo Grampa, Alessandro Corno, Aristide Landi e Daniele Sandri ha infatti superato la Germania con il punteggio di 14-11 nella prima partita del girone balzando provvisoriamente al comando in compagnia della Francia, vittoriosa ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia si presenta a San Juan con la voglia di sorprendere : L’Italia maschile del Basket 3×3 non ha ancora trovato un quartetto fisso sul quale fare realmente affidamento in questi anni, a differenza della sua controparte femminile, che proprio per questo sta mantenendosi al vertice della specialità e difenderà il titolo iridato in giugno. A San Juan, intanto, ci sono gli uomini, e cercheranno di dare una prima scossa alla situazione nelle Qualificazioni. Il girone non è semplicissimo, con ...