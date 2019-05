Vola lo spread | cosa significa e cosa dobbiamo aspettarci oggi

Lo spread Vola verso i 290 punti - Matteo Salvini : “Vediamo se arriva la letterina da Bruxelles” : Dopo le elezioni europee e in attesa della lettera della Commissione per contestare l'eccesso di debito italiano, lo spread torna a salire e raggiunge quota 290 punti. Matteo Salvini ha detto di aspettare "la letterina da Bruxelles", mentre il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha parlato di "un costo enorme per l'Italia".

Borse - piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread Vola e sfiora quota 290 |Indice : L’ipotesi di uno scontro tra Italia e Ue sui conti pubblici pesa sul differenziale Btp/Bund. La Borsa di Milano apre in negativo (-0,07%), positivi gli altri mercati europei

Borse - piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread Vola e sfiora quota 290-L’indice : L’ipotesi di uno scontro tra Italia e Ue sui conti pubblici pesa sul differenziale Btp/Bund. La Borsa di Milano apre in negativo (-0,07%), positivi gli altri mercati europei

Borse - rimbalzo ad alta Volatilità. Spread in calo a 269 : I listini europei chiudono positivi (+1,2% Milano) una settimana segnata dal crollo di banche e materie prime, gravata dalle incertezze sull’esito delle elezioni europee e dai continui colpi di scena nella guerra commerciale tra Usa e Cina. Tassi delle obbligazioni mondiali ai minimi degli ultimi due anni...

Spread Vola a 290 - record da 5 mesi. Tria : nervosismo ingiustificato ma comprensibile : Lo Spread tra Btp e Bund, dopo aver raggiunto 291 punti base (un livello che non si vedeva dallo scorso dicembre prima della conclusione positiva del braccio di ferro con l'Unione...

Lo spread Vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nell’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Spread Vola a 290 - record da 5 mesi : Lo Spread tra Btp e Bund, dopo aver raggiunto 291 punti base (un livello che non si vedeva dallo scorso dicembre prima della conclusione positiva del braccio di ferro con l'Unione...

Il duello Lega-M5S fa Volare lo spread : Non è l’annuncio di voler sforare il tetto del 3 per cento nel rapporto deficit/Pil a spaventare i mercati e a far riaccendere lo spread. Già in passato tanti politici lo avevano annunciato o minacciato. Ma ieri il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha osato ciò che finora non era mai stato: affermare che l’Italia «tirerà dritto» an...

Ue taglia stime sul Pil italiano - Vola lo spread. «Deficit al 3 - 5% senza aumento Iva» : La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l'allarme sul deficit. Ultima per crescita, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue....

Ue taglia il Pil italiano - Vola lo spread. «Deficit al 3 - 5% senza aumento Iva» : La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l'allarme sul deficit. Ultima per crescita, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue....

Ue - l' Italia è maglia nera d'Europa : stime sul Pil tagliate. Vola lo spread : 'È improbabile che il mercato del lavoro sfuggirà all'impatto dell'economia stagnante, come indicano le sommesse aspettative di impiego delle imprese. Ci si aspetta che la crescita dell'occupazione ...

Ue - l'?Italia è maglia nera d'Europa : stime sul Pil tagliate. Vola lo spread : La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l'allarme sul deficit. Ultima in Ue per crescita, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue....

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rosso. Sale lo spread. Vola il petrolio : Dopo quattro giorni di chiusura della Borsa Italiana , Milano , apertura di oggi a -0,03% a 21.950 punti, parte in lieve flessione, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari che chiude in rosso a -0,27% ...