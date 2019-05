Kingdom New Lands è il prossimo titolo gratuito di Epic Games Store

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) Puntuale come un orologio svizzero,ha reso disponibile gratuitamente City of Brass e come vuole la tradizione, ha già annunciato ilgioco che nei prossimi giorni prenderà il suo posto.Come riporta Play Crazy Game, a partire dal 6 giugno vi basterà accedere col vostro account sullodigitale per riscattare: New, in modo totalmente, fino al 13 dello stesso mese. Solitamentemette a disposizione titoli gratuiti ogni due settimane, tuttavia in occasione della prima ondata di sconti avrete l'opportunità di mettere le mani su un gioco gratis ogni settimana. "Le storie narrano di isole lontane piene di misteri da scoprire. I sovrani hanno bisogno di tutto il potere dei loro sottoposti per salpare e trovare altri regni in queste Nuove Terre. Kindom: Newè ispirato al mistero e al pluripremiato stile di gioco dis, ma ...

Eurogamer_it : #KingdomNewLands è il prossimo titolo gratuito di #EpicGamesStore - Nwed1365Wme : Danza di lode - 'Lode alla nuova vita nel Regno' La gente di Dio canta e danza in lode a Dio ??… - oOShinobi777Oo : Il prossimo gioco GRATIS sull'Epic Games Store sarà Kingdom New Lands,disponibile dal 6 al 13 Giugno. -