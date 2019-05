LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA | 29 maggio | Berrettini eliminato | sul velluto Federer

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Buongiorno, e benvenuti alladella quarta giornata dell’edizionedel secondo Slam dell’anno, il, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Rogere Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel circuito Challenger, non sembrano rappresentare serie minacce al loro percorso. Di scena anche Stefanos Tsitsipas: il greco dovrà sfidare l’orgoglio boliviano di Hugo Dellien, mentre sul Philippe Chatrier la folla verrà infiammata dalla sfida tra il giapponese Kei Nishikori e l’ultimo finalista Slam francese, Jo-Wilfried Tsonga (ci riuscì agli Australian Open 2008, in cui perse da Djokovic). Per quanto riguarda le donne, si fanno ...

zazoomblog : LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA: 29 maggio Berrettini esce di scena contro Ruud in tre set. Federer vince il sec… - alenepo_92 : #RG19 ?@rogerfederer? #tennis #slam #RolandGarros2019 Congrats Roger!! ?????????? Riassunto della partita 'Oscar Ot… - zazoomblog : LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA: 29 maggio Berrettini perde anche il secondo set contro Ruud. Federer vince il p… -