Roma | Eur spa | nel 2018 utile di 2 | 45 mln Ricavi in crescita grazie alla ‘Nuvola’

Roma - nel 2018 utile di Eur spa di 2 - 45 milioni. Ricavi in crescita grazie alla ‘Nuvola’ : Eur spa, controllata al 90% dal Ministero dell’economia e per il 10% dal Comune di Roma, chiude il 2018 con un utile di 2,45 milioni di euro contro i 2,6 del 2017 mentre a livello di gruppo l’utile cresce a 3,029 milioni contro 2,843 milioni dell’anno precedente. I risultati, approvati dal cda, vedono a livello di Ebitda margine “un significativo miglioramento rispetto al precedente esercizio e risultano rispettivamente pari a 7.895 ...

Lega piglia tutto - dopo i risultati delle europee - Roma potrebbe passare sotto il suo controllo : Le europee mostrano una Lega forte su quasi tutta la nazione, il carroccio è pronto a conquistare anche Roma La Lega non intende interrompere la propria avanzata al voto nazionale di Elezioni Politiche ed europee, e punta ad ottenere il primato anche lontano dal suo storico bacino elettorale delle regioni del Nord. Matteo Salvini oggi li … Continue reading Lega piglia tutto, dopo i risultati delle europee, Roma potrebbe passare sotto il ...

Europee : De Luca a Romano - 'Riposati - non insinuarti nei miei rapporti con Musumeci' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Ho appreso dagli organi di stampa che Saverio Romano ha fatto riferimento a me e al ‘Patto della Madonnina’ sottoscritto con il Presidente Miccichè, che vedrebbe la mia persona come futuro candidato alla Presidenza della Regione. Preciso che io ho sostenuto il Preside

Europee : Miccichè (FI) - '17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "senza l’apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L’obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice

Europee : Romano - 'contro di me crociata Fi ma noi fondamentali per 17% partito' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "L’esperienza politica che ha portato Forza Italia all’ottimo risultato elettorale alle Europee non ci sarebbe stata senza il contributo fondamentale dei popolari e degli autonomisti e di altre forze di centro che si sono riconosciute nella mia candidatura e che l’hann

Elezioni europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Elezioni europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Roma in Europa League/ Niente Champions - vittoria contro il Parma non sufficiente : Roma in Europa League, i giallorossi sono fuori dalla Champions. Sarebbe servito un miracolo sportivo visto che dovevano crollare Atalanta, Inter e Milan.

Elezioni Europee - il trionfo della Lega anche a Roma : Vespa incredulo - il dato epocale : Ci sono dati alle Elezioni Europee 2019 che, come ha ammesso Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno, devono essere "presi come atti di fede". Se non ci fossero i dati ufficiali dell'ufficio elettorale del ministero dell'Interno, in effetti, certi risultati ottenuti dalla Lega di Matteo Salvini potreb

Europee - Romania al voto anche sul referendum anticorruzione : superato il quorum del 30% : Fino a giugno detiene la la presidenza semestrale del Consiglio Ue, ma è anche sorvegliata speciale della Commissione europea. La Romania non è chiamata alle urne soltanto per eleggere i suoi europarlamentari, ma anche per votare un referendum consultivo su due quesiti relativi all’amnistia e grazia per reati di corruzione e alle ordinanze di urgenza per reati penali. Un referendum fortemente voluto dal presidente Klaus Iohannis, che è risultato ...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...