huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Il 65%vorrebbe l’unificazione tra la Repubblica d’e l’del Nord. Il sondaggio di RTE e TG4 è stato condotto in base alle domande fatte a 3mila persone andate alle urne per le elezioni. È stato loro chiesto se avrebbero votato a favore di una possibilee il 65%intervistatori ha risposti “sì”, 19% ha detto di “no” e il restante 16% si è detto indeciso o ha preferito non rispondere.

fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Irlanda unita, il 65% degli irlandesi voterebbe 'sì' - IDBeatrice : Irlanda unita, il 65% degli irlandesi voterebbe 'sì' - HuffPostItalia : Irlanda unita, il 65% degli irlandesi voterebbe 'sì' -