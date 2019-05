Amici | Andreas Muller bacia Veronica Peparini e su Instagram ammette | ' La amo'

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Procede a gonfie vele la storia d'amore tra. Ad un paio di settimane dalla lite che con Giorgio Albanese sui social network, la coppia si è mostrata più affiatata che mai. Al termine dell'ultima puntata di18, il ballerino ha pubblicato suun video nel quale lo si vedere dolcemente la fidanzata. In un altro filmato, il giovane conferma invece di essere innamorato dell'insegnante del talent show.allo scoperto È passato circa un anno da quando i siti di gossip hanno iniziato ad ipotizzare una relazione in corso tra: la professoressa di, dopo aver lasciato il marito Fabrizio è stata avvistata parecchie volte in compagnia del suo allievo l'estate scorsa. Oggi, a distanza di qualche tempo e dopo alcune timide apparizioni di coppia, i due protagonisti del talent show hanno ...

