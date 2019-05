Milano | fra i resti dell’antica città romana anche la colonna del Diavolo | ecco perché si

Turista francese fa un bagno nuda in centro a Milano : "Non sapevo che in Italia fosse vietato" : Una ragazza francese di 24 anni è stata identificata dalla polizia dopo essersi tuffata completamente nuda nella fontana dell’Apple store in piazzetta del Liberty, a Milano. La giovane Turista è stata segnalata agli agenti da alcuni testimoni attorno alle 22 di ieri. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto lei era già uscita dall’acqua e si stava allontanando su corso Vittorio Emanuele indossando vestiti ...

J-Ax volontario dell’Opera San Francesco di Milano - il rapper serve pasti ai poveri (video) : J-Ax volontario dell'Opera San Francesco di Milano per un giorno. Il rapper ha vestito i panni di volontario ad honorem nella giornata di domenica per servire i pasti ai poveri all'interno delle strutture dell'Opera San Francesco di Milano. Il video inizia con un autografo sul braccio di una suora che J-Ax rinomina "Super Simo". Racconta di aver visitato le strutture dell'Opera San Francesco e di aver deciso di prestare il proprio tempo per ...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Salvini Day - a Milano il corteo della Lega/ Fra striscioni - pioggia e Carlo Calenda : Salvini Day, a Milano il grande corteo organizzato dalla Lega in vista delle elezioni Europee: in piazza anche il "nemico" Calenda

Fragile e bella : la Terra si mostra a Milano : La Terra vista dallo spazio è protagonista a Milano in una settimana dedicata alle nuove tecnologie satellitari e al monitoraggio ambientale. Al Museo della scienza di Milano ha preso il via la mostra Fragility and Beauty, esposizione a cura di Viviana Panaccia promossa dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana. La mostra – spiega Global Science – pone l’accento sul tema dei cambiamenti climatici ...

La scienza incontra l’arte : inaugurata la mostra “Fragility and Beauty” a Milano : L’inaugurazione della nuova mostra ‘Fragility and Beauty – taking the pulse of our planet from space‘, si è svolta mercoledì 15 maggio a Milano. L’esibizione permanente si può visitare presso il Museo Nazionale di scienza e Tecnologia, il più grande in Italia per scienza e tecnologia. Con oltre 500.000 visitatori l’anno, il museo ospita la più grande collezione di modelli di macchine basati sui disegni di Leonardo ...

Ignazio Moser a Milano con Cecilia - papà Francesco : "Spero torni a casa" : L'ex campione di ciclismo tira le orecchie al figlio: "Vorrei che tutto questo finisse al più presto, in azienda abbiamo...

Mafia - la figlia del boss riciclava i soldi del clan. Da Palermo a Milano fra selfie e affari riservati : Blitz della Guardia di finanza, scattano sei arresti. Il tesoro di famiglia in due aziende di caffè, ora sequestrate

Alpini - raduno a Milano : adunata 2019/ Una notte fra canti - balli e qualche bevuta : Alpini, raduno in corso a Milano, adunata nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Tangenti Milano - 'finanziamento illecito a Fratelli d'Italia'. L'intercettazione : 'Devo dare 10mila euro al partito di La Russa' : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell'inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d'Italia . È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano Raffaella Mascarino ...

Tangenti Milano - “finanziamento illecito a Fratelli d’Italia”. L’intercettazione : “Devo dare 10mila euro al partito di La Russa” : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell’inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d’Italia. È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano nell’ordinanza con la quale ha disposto gli arresti di 28 persone e misure cautelari per altre 15. Il collettore dei soldi ai partiti, secondo la ricostruzione della procura guidata da Francesco Greco, era ...

Tangenti a Milano - la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci : segui la diretta : A Milano, in Procura, è in corso la conferenza stampa sull’inchiesta per gli appalti che ha portato a 43 ordinanze di custodia cautelare e che vede coinvolti alcuni esponenti di Forza Italia. Presenti il Procuratore capo Francesco Greco e il Procuratore della Dda, Alessandra Dolci. L'articolo Tangenti a Milano, la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Olimpiadi 2026 - fra Milano e Stoccolma sfida infinita : Milano, 6 maggio 2019 - Un 'altra tappa intermedia verso il traguardo finale. Il sindaco Giuseppe Sala avverte che domani è prevista « una conference call con il Cio , il Comitato olimpico ...

Tennis - Francesca Schiavone insegnerà il suo modo di fare sport ai giovani di Milano : “Tu puoi… provaci!” questo è il nome del progetto riservato ai ragazzi e ragazze di Milano e provincia (8-12 anni) che amano il Tennis o che vogliono impararlo. Iniziativa lodevole che permetterà ai giovani di vivere lo sport fino a giungere ad una borsa di studio che coprirà le spese dell’attività agonistica. Come se non bastasse, al centro di questo progetto, c’è la grandissima Francesca Schiavone, campionessa del ...