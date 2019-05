Flat tax con aliquota unica al 15% Di Maio ora apre

Flat tax - Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle : “Basta dire no - abbassare le tasse è la priorità” : Matteo Salvini è fiducioso per il Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale verrà discusso il decreto sicurezza bis. Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum ANSA, ha sottolineato l'importanza della Flat tax per rilanciare il Paese, spiegando il suo rammarico per "i no del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane".Continua a leggere

Flat tax per pensionati : l’Italia come il Portogallo : La Lega punta ad ampliare da 5 a 9 periodi d'imposta la sua proposta di regime fiscale agevolato al 7% per i pensionati residenti all'estero che decidono di spostare la residenza al Sud Italia. Il progetto, ideato da Matteo Salvini e approvato nella scorsa Legge di bilancio, vuole ripopolare i borghi del Meridione e incoraggiare gli investimenti.Continua a leggere

Flat tax 2020 : sgravi e detrazioni fiscali via con Bonus 80 euro : Flat tax 2020: sgravi e detrazioni fiscali via con Bonus 80 euro Flat tax, aumento dell’Iva e nuova legge di Bilancio. Cosa succederà nei prossimi mesi è impossibile dirlo con esattezza. La campagna elettorale per le elezioni europee ha reso il clima politico incandescente. Il dibattito è serrato e la contesa ha spesso per protagonisti proprio gli alleati di governo: MoVimento 5 Stelle e Lega. Resta da capire se all’indomani del ...

Flat tax solo con l'aumento dell'Iva Lo spread mette Salvini nell'angolo : Un'altra giornata di tensione sui mercati finanziari. Il differenziale tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco ha chiuso in rialzo a 283 punti dopo aver segnato un massimo a quota 292. Anche se forse è eccessivo parlare di allarme spread, l'intervento del ministro dell'Economia... Segui su affaritaliani.it

Flat tax - nei primi tre mesi 150mila partite Iva individuali in più. Aumento del 14% rispetto allo stesso periodo 2018 : Effetto Flat tax contenuto sulle partite Iva. L’ampliamento dell’imposta forfettaria al 15% agli autonomi con redditi sotto i 65mila euro, inserito nella legge di Bilancio, nei primi mesi dell’anno ha avuto un impatto limitato: stando ai dati del ministero dell’Economia, tra gennaio e marzo le nuove partite Iva individuali sono state circa 150mila contro le 131mila dello stesso periodo del 2018. Un Aumento del 14% ...

Salta il vertice tra M5S e Lega : stop a Flat tax e autonomia : Si potrebbe dire che finalmente si parla di Europa, ma a giudicare dall'andamento dello spread l'argomento è preso quanto meno contropelo. A dettare l'agenda della campagna...

Effetto Flat tax - è boom di partite Iva : chi beneficia del regime forfettario : Nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte 196.060 nuove partite Iva. Con le agevolazioni del nuovo regime forfettario sono sempre di più le persone che scelgono la strada dell'autoimprenditorialità. Ma le semplificazioni e un fisco ultraleggero non sarebbero gli unici motivi a spiegare il boom di partite Iva.Continua a leggere

Flat tax - la carica di ex dipendenti e pensionati nel boom di partite Iva : La crescita percentuale più sostenuta delle aperture tra gennaio e marzo si registra nelle classi di età tra 51 e 65 anni (+26,1%) e oltre i 65 anni (+37,6%) ma a pesare è anche la possibile fine dei contratti a termine e un maggior stimolo a uscire dal «nero» con prelievo e adempimenti ridotti...

Flat tax 2019 partita Iva - boom adesioni al regime forfettario : La cosiddetta mini Flat tax , con aliquota al 15% , sta funzionando. La conferma arriva dal MEF , il Ministero dell'Economia e delle Finanze , che in data odierna ha fornito i dati sulle aperture di nuove partite Iva nel primo trimestre del 2019. Partite IVA, 196.060 nuove aperture nel primo trimestre del 2019 Nel ...

Fisco : Mef - con Flat tax boom partite Iva : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte 196.060 nuove partite Iva con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Mef, ...

Effetto Flat-tax - boom di aperture delle Partite Iva : MILANO - I primi tre mesi del 2019 si sono chiusi con un balzo delle aperture di Partite Iva, in particolare delle 'persone fisiche': un boom legato a doppio filo all'introduzione della famosa 'flat ...

Paesi a confronto - perché in Italia serve la Flat tax per dare "la svolta" : Questa misure fiscali di abbassamento delle imposte insieme ad una politica di investimenti molto concreta ed altre riforme, di cui tratteremo in un altro articolo, ha permesso alla Spagna di ...

"Flat tax e salario base". Due bufale per ripartire : Il rilancio della flat tax si risolve nel più classico dei metodi per affossare le riforme impossibili. Un 'tavolo' per discuterne. Nessuna scadenza, nessun testo, nemmeno in bozza. Abbastanza per ...

Di Maio : la Flat tax si può fare recuperando l'evasione fiscale : Roma, 8 mag., askanews, - 'La flat tax e il taglio delle tasse si può fare: recuperando i 300 miliardi di euro di grande evasione fiscale'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di ...