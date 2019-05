Al confine con la Francia c’è un modello di accoglienza che funziona

Messico - Trump vuole il muro al confine fatto di pali d’acciaio neri e appuntiti : “Per proteggere il paese” : Un muro nero lungo tremila chilometri al confine con il Messico, fatto di pali d’acciaio dalla cima appuntita. È questa la barriera che ha in mente Donald Trump per “proteggere gli Stati Uniti” e combattere l’immigrazione illegale che arriva dal Sud America. Secondo il Washington Post, il presidente ha dato proprio queste direttive per la costruzione del muro agli ingegneri militari e ai dirigenti della Sicurezza ...

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini sull'immigrazione : "Subito l'esercito al confine" : Emergenza immigrazione al confine. Un'emergenza che, secondo Giorgia Meloni, il governo gialloverde non sta trattando nel migliore dei modi. Dunque, l'appello della leader di Fratelli d'Italia, che nel corso di una diretta Facebook passa all'attacco: "Migliaia e migliaia di immigrati stanno arrivand

Israele riapre valichi confine con Gaza : 13.29 Israele ha riaperto oggi i suoi valichi con la Striscia di Gaza, chiusi durante l'escalation di inizio mese. Sia il valico di Erez per le persone che quello per merci di Kerem Shalom sono operativi, informa il ministero della Difesa. Entrambi erano stati chiusi il 4 maggio, quando Hamas e Jihad spararono centinaia di razzi contro Israele, e l' esercito colpì decine di obiettivi a Gaza in risposta (29 i morti).Intanto si è appreso che dal ...

Tg2 Dossier dal titolo 'Sul confine del muro' in onda sabato alle 23 - 25 : Una puntata speciale di Tg2 Dossier dal titolo ' Sul confine del muro ' andrà in onda sabato 11 maggio alle 23,25 su Rai Due con replica domenica mattina 12 maggio alle 10,30. Si occuperà del muro che ...

Terremoto al confine tra Italia e Slovenia : scossa avvertita a Gorizia e Trieste [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato al confine Italia–Slovenia, a 12 km da Gorizia, alle 05:14:23, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Trieste, Cividale del Friuli, Gorizia, Duino-Aurisina, Monfalcone, Premariacco, San Canzian d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Monrupino, Staranzano (dati “Hai Sentito il ...

Il dramma dei migranti imprigionati al confine con gli USA in Grey’s Anatomy - raccontato dall’attore e regista Jesse Williams : Non è la prima volta che la serie si occupa di immigrazione, diritto di asilo, diritti civili e sociali, ma l'episodio 15x23 di Grey's Anatomy è risultato particolarmente legato all'attualità. Con la storia di un uomo originario dell'Honduras e la sua bambina arrivati in ospedale per i dolori della piccola, Grey's Anatomy ha raccontato il fenomeno dei migranti fermati al confine tra Messico e USA, con il dramma nel dramma, quello della ...

"Il confine" - Meloni : "Lega e FdI possono fare una maggioranza" - : La leader di FdI ospite del programma condotto da Sarah Varetto: "Penso sia difficile che non accada nulla alla maggioranza di governo dopo le elezioni europee, siamo ormai all'insulto libero". Sul ...

The Border Fence - 'la difesa del confine' raccontata nel documentario di Nikolaus Geyrhalter : La notizia che proprio nella primavera del 2016 ha scandito insistentemente il flusso informativo della cronaca europea sulle politiche di immigrazione , ha delineato le derive sovraniste da parte ...

The Border Fence - ‘la difesa del confine’ raccontata nel documentario di Nikolaus Geyrhalter : La frontiera come spazio di traffico di merci e transito di essere umani. Il Brennero come spazio in cui tradizione, natura, modernità e globalizzazione si fondono creando un paesaggio asettico e incontaminato in cui l’arena dei media e della propaganda politica fa da eco a un’invasione che non esiste e che forse mai avverrà. Il muro minacciato dall’Austria e mai costruito è l’oggetto di ricerca del documentario ...

Israele invia a confine altra Brigata : ANSAmed, - TEL AVIV, 5 MAG - Un'altra Brigata di fanteria, la Golani, è stata inviata al confine con Gaza. Lo ha deciso l'esercito israeliano spiegando che questa si aggiungerà alla 7/a Brigata ...

Medio Oriente - Israele invia esercito al confine con Gaza : ‘Possibile offensiva’. Continua lancio di razzi - colpito ospedale : Una nuova pioggia di razzi lanciati da Gaza verso le zone israeliane attorno alla Striscia, dopo quella di sabato. Sirene di allarme che suonano in Continuazione, mentre alcuni dei circa 450 razzi hanno colpito una fabbrica e l’ospedale israeliano di Ashkelon danneggiando il dipartimento oncologico. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu che risponde con quelli che definisce “attacchi massicci contro i ...

Salvini con Orban al confine Ungheria-Serbia : in Europa si entra solo con permesso : Roma – “Ora in elicottero a Budapest per vedere dal vivo il sistema di protezione dei confini adottato dal governo ungherese per contrastare l’immigrazione clandestina. In Italia e in Europa si entra solo se si ha il permesso”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. Salvini: CON Orban AL confine TRA UNGHERIA E SERBIA “Ora al confine tra Ungheria e Serbia. Felice di incontrare ...

Basilea : taglio di 1000 impieghi in Francia a un passo dal confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il confine - Boccia : "Se il governo è paralizzato - inutile continuare" | : La puntata ha analizzato alcuni temi chiave della condizione economica del Paese: gli ospiti sono stati il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il vicedirettore di Huffington Post Alessandro ...