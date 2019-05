Juventus | addio Allegri? Nelle quote “avanza” Guardiola

Pogba Juventus - il francese vuole la Champions : addio allo United : Pogba Juventus – Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, soprattutto per quanto riguarda le trattative in entrata. Una di queste potrebbe portare a Paul Pogba, con il centrocampista del Manchester United che non conosce ancora il suo futuro. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici farà un tentativo, in estate, per riportarlo a Torino. […] More

Alex Sandro : PSG e United in pressing ma l'addio alla Juventus non è scontato (RUMORS) : Alex Sandro via dalla Juventus? Il tormentone va avanti da circa due anni. Il laterale brasiliano in questa stagione è stato titolare inamovibile, fra alti e bassi, fino all'esplosione di Spinazzola. L'ex Atalanta, infatti, ha spesso e volentieri rimpiazzato il collega di reparto da marzo in poi anche in Champions League, e così le voci di un possibile addio del mancino carioca sono riprese con forza. Il Paris Saint-Germain avrebbe accentuato il ...

Juventus Allegri - è addio. Il tecnico rivela : “Ciclo finito” : Juventus Allegri, la confidenza del tecnico – La notizia non può essere confermata, per ovvi motivi, ma sta facendo il giro del web. Le parole che ieri sera Massimiliano Allegri avrebbe (il condizionale è d’obbligo) rivelato ad alcuni amici spalanca le porte ad Antonio Conte per il ritorno alla Juventus. “Il mio tempo qui è […] L'articolo Juventus Allegri, è addio. Il tecnico rivela: “Ciclo finito” proviene da ...

ALLEGRI LASCIA LA Juventus?/ Paratici smentisce l'addio - nessun incontro con Agnelli : Massimiliano ALLEGRI LASCIA la Juventus per volare al Paris Saint German, al suo posto dovrebbe tornare Antonio Conte inseguiro dall'Inter di Marotta.

Addio Allegri : la Juventus ha deciso - ora è davvero finita! : Addio Allegri- Come evidenziato da “Ilbianconero.com”, la Juventus avrebbe deciso di dire Addio a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il summit dirigenziale tra Agnelli, Paratici e Nedved ha confermato la voglia di totale cambiamento con la decisione di dire Addio all’attuale tecnico aprendo le porte al possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina […] More

Juventus : Allegri verso l’addio - Conte e Inzaghi tra i possibili sostituti : Il divorzio è sempre più vicino, Allegri nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juventus. A spingere su questa ipotesi sono oggi La Repubblica e La Stampa, mentre i giornali di settore come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono meno sicuri del divorzio anche se non escludono la possibilità. L’incontro di cui si parla da settimane ancora non c’è stato e questo fa capire come la situazione sia tesa, il tecnico è ...

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Mercato Juventus : Douglas Costa addio da 60 milioni - poi altri 3 addii : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima e imminente sessione di Mercato estiva. Come detto e ripetuto, Agnelli incontrerà Allegri nelle prossime ore per definire con calma i piani futuri dei bianconeri. La sensazione è che le due parti continueranno insieme il loro percorso, ma tutto […] More

Dybala-Juventus - ultimissima : l’indizio chiude all’addio. La Joya resta! : DYBALA JUVENTUS- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset”, un nuovo indizio, proveniente dalla Cina, avrebbe chiuso le porte all’addio di Paulo Dybala ai colori bianconeri. Un addio che non si concretizzerà in quanto, la Joya, è stato scelto come testimonial del marchio Adidas per la presentazione della nuova maglia bianconera 2019 2020 in vista della […] More

Allegri potrebbe dire addio alla Juventus in estate : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dall'incontro che ci sarà fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri. Settimana prossima dovrebbe esserci il confronto fra le parti, in cui il presidente dovrebbe esporre alcuni dubbi sul lavoro del tecnico livornese (soprattutto dei continui infortuni nei momenti importanti della stagione) mentre il tecnico livornese farà delle richieste ad Agnelli, su ...

Mercato Juventus - Cancelo e Pjanic verso un possibile addio : potrebbe arrivare David Neres : La Juventus è molto attiva sul Mercato dopo avere vinto l'ottavo scudetto consecutivo e dopo essere stata eliminata dalla Champions League per mano dell'Ajax. potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa bianconera nella prossima sessione di calcioMercato estiva. A rischio cessione, oltre a Paulo Dybala (quest'anno impiegato da Allegri in un ruolo non consono alle sue caratteristiche tecniche), ci sono anche Miralem Pjanic e Joao ...

Pogba-Juventus - United addio Champions : ora si può davvero! : POGBA JUVENTUS- Fabio Paratici sogna Pogba e lo fa in maniera costante e totale. Il ritorno del centrocampista francese resta il primo obiettivo del centrocampo bianconero. A confermare il potenziale trasferimento del francese in bianconero ci sarebbe l’ufficialità dell’esclusione del Manchester United dalla prossima Champions League. Pogba e compagni non prenderanno parte alla prossima edizione […] More