Terrapiattisti riuniti a Palermo | “L’immagine del buco nero è falsa | fesso chi ci crede”

(Di domenica 12 maggio 2019) Si svolge oggi ail convegno internazionale sul terrapiattismo, dove si riuniranno tutti coloro che credono che la terra non è tonda e che vogliono dimostrare come “tutte le teorie scientifiche degli ultimi secoli sono solo una gigantesca mistificazione”. “Quell’immagine del ‘’ che ci hanno mostrato èchi ci crede“. E’ la denuncia di Albino Galuppini, uno degli organizzatori. “Ci hanno fatto vedere quell’immagine che è– dice Galuppini, autore di alcuni libri sul terrapiattismo – perché non hanno visto come era di lato? Non siate fessi, non credeteci”. “Siete talmente fessi da crederci – prosegue Galuppini – Si tratta solo di un’immagine artefatta, vi hanno preso in giro per tutta la vita. Così come la forza di gravita’ e i viaggi dello ...

