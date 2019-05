Milan | richiesta alla Lega di A per spostare la gara con il Frosinone

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019)– Ilha fattoformaleCalcio perla partita contro ilal fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. Laè in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri è stata formalizzata la variazione di Juventus-Atalanta e i rossoneri vista la lotta Champions che li coinvolge proprio con gli orobici hanno richiesto lo stesso trattamento. Secondo le prime indiscrezioni apprese dall’Ansa, ilha già dato il proprio assenso al cambiamento di orario. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie AL'articolodi A perlacon ilCalcioWeb.

