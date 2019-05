Caso Siri | Mattarella ha firmato il decreto di revoca del sottosegretario

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L'aria che tira : "Usa il tema delle droghe per coprire il Caso Siri" : "La direttiva del ministro dell'Interno chiede più controlli ma non si parla di chiusura dei negozi che vendono marijuana". Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde poi occasione per attaccare Matteo Salvini: "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri.". E

Caso Siri - Mattarella firma il decreto di revoca della nomina del sottosegretario della Lega : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di revoca della nomina di sottosegretario di Armando Siri. Il premier Giuseppe Conte aveva consegnato al Quirinale il testo mercoledì. L'articolo Caso Siri, Mattarella firma il decreto di revoca della nomina del sottosegretario della Lega proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio - dopo il Caso Siri : 'Lega non perda la testa - non siamo pagati per lamentarci' - Sky tg24 - : Il vicepremier affonda di nuovo sul sottosegretario della Lega costretto alle dimissioni: "Non siamo dei bambini, siamo dei ministri". Poi però assicura: "siamo disponibili ad andare avanti per ...

Di Maio 'Dopo Caso Siri - Lega non perda la testa. I ministri non sono pagati per lamentarsi'. Conte 'Non comanda Salvini' : ... Giuseppe Conte: 'Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo ...

Caso Siri - Di Maio : Ci auguriamo che la Lega non perda la testa : Milano, 10 mag., LaPresse, - "Ci auguriamo che dopo il Caso Siri la Lega non perda la testa". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio. "Comprendiamo la loro ...

Il decreto di revoca di Siri è un Caso : il Quirinale chiede correzioni - Conte depenna i 'passaggi irrituali' : Quello che ufficializzava la rimozione di Armando Siri doveva essere un decreto di poche righe, sulla falsariga dei precedenti. Ma così non è stato e la situazione si è ingarbugliata tanto che si è ...

Roberto Maroni a L'aria che tira - rimprovero a Matteo Salvini sul Caso-Armando Siri : "Il suo errore" : Alla fine, Armando Siri è stato costretto a rimettere le deleghe. Una mezza sconfitta per la Lega, che però in Consiglio dei Ministri non poteva farci nulla: era in minoranza. Non a caso, Matteo Salvini ha subito rilanciato su flat tax e autonomia. E il caso-Siri tiene ancora banco a L'aria che tira

Conte : 'Siri Caso di ieri - ora lavoriamo'. Ma tra Di Maio e Salvini nuove scintille : A due settimane dalle Europee, il premier cerca di superare le polemiche, dopo la revoca del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, ma tra i due alleati continua il botta e risposta a ...

Sondaggi : Lega in calo dopo il Caso Siri - crescono M5s e Pd : Brusca frenata della Lega nei Sondaggi all'indomani del caso Siri, mentre sia M5s sia il Pd aumentano i consensi. Secondo la Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, il partito di Salvini, pur rimanendo nettamente in testa, segna un arretramento di 1,6 punti, scendendo al 31,6%. I 5 stelle riducono il distacco dagli alleati di governo, salendo al 22,3%. In ascesa anche il partito di Zingaretti che si porta al 21,4%.

Caso Siri - la soluzione di Conte è un segnale positivo nell’Italia delle tangenti : In questi 20 giorni che hanno separato la notizia dell’indagine per corruzione di un sottosegretario di governo nell’ambito di un’inchiesta su cui si allunga pesantemente l’ombra della mafia fino all’ epilogo politico del Caso Siri la politica e l’informazione si sono baloccate esclusivamente sulle tensioni, “le schermaglie”, il presunto “gioco delle parti”, gli insulti reciproci in ...

Il Caso Siri apre una voragine nella Lega. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo : di Donatello D’Andrea Il perenne battibecco sul caso Siri tra i due leader di questo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sembrerebbe giunto al suo epilogo. Il presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture e gli ha revocato l’incarico nel Consiglio dei ministri. La contorta vicenda giudiziaria, costellata ancora ora da dubbi e incertezze, è altresì un importante elemento per comprendere ...

RAI E POLITICA/ Le nomine pronte a svelare un altro aspetto del 'Caso Siri' : Oggi è in programma un cda della Rai dove potrebbero esserci delle nomine importanti, anche per capire i rapporti tra Lega e M5s

Cosa nasconde la sconfitta silente di Salvini sul Caso Siri : Bye bye Siri. “Corre alla stazione Termini, salta sul primo treno per Milano. ‘Sono stanco, sfinito, stufo – confida ai big leghisti che riescono a contattarlo - Non vedevo l'ora di chiudere questa storia. Per settimane hanno rivoltato me e la mia vita come un calzino. È stata una tortura'”. È il retroscena privato dell'ex sottosegretario espulso dal governo mentre si lascia alle spalle una delle caserme della Dia di Roma dopo aver incontrato i ...

Salvini - prima sconfitta sul Caso Siri. La resa dei conti col premier alle urne : «L'Armando furioso? Lo abbiamo difeso finché è stato possibile, ma non potevamo far saltare il governo su Siri...». Il leghista Claudio Borghi sparisce dentro l'aula della Camera e la frase semiseria ...