Cannabis | Salvini | “Chiusi primi 3 negozi” Di Maio | “Bene | ma faccia lotta a mafia” E

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto”. In conferenza stampa a Pesaro Matteospinge sull’acceleratore sulla nuova battaglia scelta dalla Lega in vista delle elezioni europee: “Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di treshop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche” su decisione della Questura. “Sono sicuro che il ‘modello Macerata’ può essere replicato con successo in tutta Italia, oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione”, ha aggiunto il vicepremier leghista presentando l’operazione. La campagna contro i canapa shop era iniziata mercoledì esul tema si era consumato un primo scontro con la ministra della ...

matteosalvinimi : #Salvini: nei “Cannabis shop” non si vende droga, nooooooo...... si vendono margherite. ?? #ottoemezzo @OttoemezzoTW - petergomezblog : Salvini: “Chiuderò uno a uno tutti i negozi di cannabis legale, sono diseducativi” . - matteosalvinimi : ??Chiusi altri tre negozi di cannabis cosiddetta “legale” in provincia di Macerata. L’ha deciso il Questore. Con que… -