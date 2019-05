Salone del libro Torino | Comune e Regione denunciano casa editrice Apologia

quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il problema sono gli anticorpi. Quelli che impediscono a una tragedia del passato di infettare il presente, forse non abbastanza robusti. E lo spazio. Ce n'è a sufficienza per tutti? Tanto da ...

stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -