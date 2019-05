La Lega difende Siri ma ribadisce fiducia nel premier Conte

Crozza su Siri : 'Perché la Lega lo difende così? È un tale genio?' : Nella copertina di 'Che fuori tempo che fa', in onda su Rai Uno, Maurizio Crozza commenta la decisione del governo di reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole: "Ci sono diverse ...

Educazione civica - l’ironia di Crozza sulla Lega : ‘Insegniamo a nascondere rimborsi elettorali o a difendere politici indagati?’ : Nella copertina di Che Fuori Tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, Maurizio Crozza si interroga sul perchè la Lega difenda strenuamente Armando Siri: “Forse lo difendono perchè sa qualcosa di compromettente. Ha delle foto di Salvini mentre mangia un piatto ipocalorico o mentre entra a vedere un film di Nanni Moretti, o mentre bacia un poster della Fornero. Tutta roba che nella Lega può significare la rovina”. Video Rai L'articolo ...

Grande Fratello 16 - Mila Suarez - una sua amica ricorre alle vie Legali per difenderla : "Mobbing e bullismo" : Mila Suarez, la modella marocchina ex fidanzata di Alex Belli e concorrente del Grande Fratello 16, ha litigato con un bel po' di persone all'interno della casa di Cinecittà.La conoscenza costellata da alti e bassi (più bassi che alti...) con Gennaro Lillio è cosa nota così come il rapporto tutt'altro che idilliaco con Francesca De André è un fatto altrettanto acclarato (la De André l'ha anche accusata di averle rubato trucchi e ...

Formula 1 - Raikkonen difende la buona fede dell’Alfa Romeo : “ala ilLegale? Ecco cosa è successo” : Il pilota finlandese è tornato a parlare della disposizione della Direzione Gara che lo ha costretto a partire dalla pitlane nel Gp di Baku Il decimo posto ottenuto da Kimi Raikkonen nel Gp di Baku è certamente un ottimo risultato, considerando come il finlandese sia partito dalla pitlane. photo4/Lapresse La Direzione Gara infatti aveva sanzionato Iceman per aver riscontrato un’illegalità nell’ala anteriore, che non aveva ...

Caso Siri : pressisng M5s per dimissioni. Lo difende la Lega : Il sottosegretario leghista pronto ad essere ascoltato nelle prossime ore dai pm. Salvini lo difende e ricorda che i processi si fanno in tribunale e non sui giornali. I cinquestelle restano fermi nel ...

Armando Siri indagato per corruzione - la Lega lo difende : Una nuova tempesta si è abbattuta sul governo. Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti, risulta indagato per corruzione. Dell’inchiesta si sa ancora poco, ma riguarderebbe la costruzione di una serie di impianti eolici in Sicilia: il sottosegretario, dietro pagamento di una tangente da 30mila euro, si sarebbe attivato per ottenere una serie di modifiche legislative e regolamentari che avrebbero favorito l’imprenditore Vito ...

Pillon (Lega) condannato per diffamazione di un circolo gay : "Difendere le famiglie costa caro" | La replica : "Giustizia è fatta" : Sentenza di primo grado per il leghista promotore del ddl famiglia: quando non era senatore diffamò il circolo Omphalos per alcune iniziative nelle scuole.

Pillon (Lega) condannato per diffamazione di un circolo gay : "Difendere le famiglie costa caro" | La replica : "Giustizia è fatta" : Sentenza di primo grado per il leghista promotore del ddl famiglia: quando non era senatore diffamò il circolo Omphalos per alcune iniziative nelle scuole.

“Voleva difendere il colLega - ma sparò in malo modo”. A processo il poliziotto che uccise un ventenne durante un Tso : E’ vero che difese un collega in pericolo, ma agì comunque «con imperizia» e sparò troppi colpi, «perdipiù verso organi vitali». Per questo motivo oggi il giudice Franca Borzone ha ordinato che vada processato con l’accusa di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa Luca Pedemonte, il poliziotto che nel giugno 2018 uccise a Genova il ventid...

Armi - Bonafede : “Non voteremo mai la proposta Lega”. E si difende : “Non c’e` alcun Legame con legittima difesa” : ”Concordo con Luigi Di Maio, nessun esponente del Movimento 5 Stelle voterà mai una proposta come quelle della Lega per semplificare l’acquisto di Armi“. A rivendicarlo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine di un convegno alla Corte d’Appello di Roma, dopo le nuove frizioni tra i due alleati di governo. “Una diretta conseguenza dopo l’approvazione della legittima difesa? No, non ha ...

In cammino per difendere la Legalità in diecimila sfilano accanto a Libera : Incontri e dibattiti si terranno anche nel pomeriggio, mentre in serata si terranno due spettacoli teatrali rivolti ai più giovani. In occasione della manifestazione di Libera che si svolgerà domani ...

Volley - SuperLega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

Volley - SuperLega 2019. 25ma giornata. Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perchè, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...