Juventus | la calda estate di Paratici I nomi | da De Ligt a Rabiot

Calciomercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

Ronaldo - numero da circo nel riscaldamento prima di Inter-Juventus. VIDEO : Che Cristiano Ronaldo sia garanzia di spettacolo è risaputo; qualche volta, però, capita anche che lo spettacolo inizi... prima del fischio d'inizio. San Siro, Inter-Juve, fasi di riscaldamento delle ...

Calciomercato Juventus : Ndombele pista calda - i bianconeri sarebbero in pole position : Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Dopo la vittoria dell’ottavo Scudetto di ieri, Paratici è al lavoro per migliorare ancora la squadra dei record e dare l’assalto alla Champions League. Nel mirino c’è soprattutto il centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato. Già concluso da tempo l'affare Ramsey, dall’Inghilterra raccontano che i bianconeri sarebbero passati in testa nella corsa a Ndombele del Lione. La mediana sarebbe quindi ...

Serie A – Quota calda per il decimo scudetto di fila della Juventus : Juventus senza rivali e Quota calda per il decimo scudetto di fila I punti in classifica sono 81 dopo la vittoria a Cagliari, a -9 dal traguardo dell’ottavo titolo consecutivo. Impossibile, al momento, fermare il dominio della Juventus in campionato, almeno secondo i bookmaker. Oltre allo scudetto ormai imminente, i betting analyst ritengono assai plausibile che la superiorità bianconera si farà sentire anche nelle prossime due ...