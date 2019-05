Astrologia settimanale dal 6 al 12 maggio | vitalità per Toro

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Nuova settimana del mese diin arrivo. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda le giornate da lunedì 6 e domenica 122019.Previsioni astrologiche Ariete: vi sentirete più forti questa settimana. In campo sentimentale, con Venere e Giove dalla vostra, parte avrete più opportunità anche per fare dei nuovi incontri. Nel lavoro riuscirete a superare alcune difficoltà che sembravano insormontabili.: in questa settimana otterrete buone soddisfazioni: sono in arrivo anche delle soluzioni per quanto riguarda i sentimenti. Con Mercurio nel segno non mancherà. In campo professionale, soprattutto nella parte centrale del periodo, potrete risolvere dei problemi....

