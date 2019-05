Meteo Protezione Civile | forte maltempo e freddo domani | torna anche la neve al

La Protezione civile : 'Domani allerta Meteo per vento e mare in Campania' : La Protezione civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l'intera giornata , ossia fino alle 23.59, si determineranno condizioni meteo tali da determinare un'allerta per ...

Meteo - l’allerta della protezione civile per il weekend : MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio : Meteo – Anche la protezione civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di protezione civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei BOLLETTINI di criticità Meteorologica nazionale e di vigilanza Meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche forte al Nord : Nella giornata di domani, Venerdì 3 Maggio, si instaurerà una bassa pressione sull'area settentrionale della penisola, apportando maltempo al centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' dal pomeriggio specie al Nord : Nella giornata di domani avremo tempo complessivamente stabile, ma nelle ore pomeridiane osserveremo la formazione di rovesci e temporali nelle zone interne, in particolar modo al Nord-Ovest. Ecco...

Meteo 1 Maggio : instabilita' pomeridiana nelle zone interne - ecco il bollettino della Protezione Civile : La giornata di domani, Mercoledì 1 Maggio, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità a evoluzione diurna (quindi soprattutto nelle ore pomeridiane) nelle zone interne del centro-sud. Tempo...

Protezione Civile : domani allerta Meteo su Roma e Lazio : Roma – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 maggio, ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : forti venti su tre regioni : L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di sabato 27 aprile, venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su Piemonte...

Meteo Protezione Civile domani : impulso freddo e perturbato - piogge e temporali su molte regioni : Un nuovo impulso freddo e instabile si getterà domani nel Mediterraneo e apporterà un guasto del tempo sull'Italia. Saranno in particolare le regioni di Nord-Est e quelle centrali a vedere piogge e...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo Centro-occidentale e sull’Italia, con nubi e precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. Nella giornata di domani il transito di una perturbazione porterà precipitazioni su tutto il Centro/Nord, più intense e persistenti sui settori ...

Allerta Meteo Vicenza : previsti temporali - la Protezione Civile monitora la situazione : Oggi pomeriggio e nelle ore centrali di domani, come comunicato dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, sono previsti fenomeni temporaleschi che a Vicenza potrebbero creare problemi alla rete di drenaggio delle acque piovane. Per questo motivo la Protezione Civile comunale, che monitora l’evolversi della situazione, riferisce una nota, “ha invitato Aim e Viacqua a verificare la pulizia delle ...

Il bollettino Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 25 Aprile : Nella giornata di domani il tempo si mostrerà generalmente stabile sulla penisola, tuttavia rovesci e temporali sparsi potranno interessare nuovamente il Nord Italia, specie nelle ore pomeridiane....

Meteo Protezione Civile domani : maltempo al nord - stabile al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa al nord Italia, mentre al centro-sud il tempo sarà generalmente stabile e con temperature in aumento grazie all'arrivo di aria mite...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile : forte maltempo in 8 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo -La vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, convoglia sull’Italia flussi umidi ed instabili responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, anche dell’incremento delle precipitazioni, sotto forma di rovescio o temporale, sulle Regioni settentrionali e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile : forte maltempo in 8 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo -La vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, convoglia sull’Italia flussi umidi ed instabili responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, anche dell’incremento delle precipitazioni, sotto forma di rovescio o temporale, sulle Regioni settentrionali e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...