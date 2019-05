E' morto Peter Mayhew | il Chewbacca di Guerre Stellari

Chewbacca - morto Peter Mayhew : l'attore di Star Wars aveva 74 anni : Lutto nel mondo del cinema. Peter Mayhew, l'attore britannico che per anni ha prestato il volto al Chewbacca di 'Star Wars' è morto in Texas. l'attore aveva 74 anni. A...

morto Peter Mayhew - il primo Chewbacca di «Star Wars» : Lutto nel mondo del cinema e in tutta la galassia: è Morto Peter Mayhew. L'attore, storico interprete del wookie Chewbacca nella saga di Star Wars, si è spento a 74 anni. La morte è avvenuta martedì 30 aprile nella sua casa in Texas, ma la famiglia ha preferito dare la notizia oggi, alla vigilia dello Star Wars Day.

