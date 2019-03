La Liga lancia il suo OTT dedicato allo sport

Liga 2018-2019 - 28giornata i risultati delle partite del sabato. Zidane rilancia il Real : Real MADRID-CELTA VIGO 2-0 62' Isco, 77' Bale A 9 mesi dall'addio Zidane torna sulla panchina del Real Madrid : l'obiettivo è far cambiare marcia ai Blancos , che arrivano alla 28esima giornata di ...

La Liga lancia un assistente vocale per comunicare con i tifosi : assistente vocale Liga – La Liga spagnola ha annunciato il lancio di un assistente vocale intelligente, un’idea nata con l’obiettivo di «migliorare i contatti con i tifosi». Attraverso questo nuovo strumento, i fan potranno godere «di quante più informazioni possibili», comunicate a voce o in via testuale. Come riporta “La jugada financiera”, l’Intelligenza Artificiale, i […] L'articolo La Liga lancia un assistente vocale per ...

BundesLiga : Haller fa volare l'Eintracht e lancia la sfida all'Inter : DUSSELDORF - Due squilli in pieno recupero, un tris per sognare l'Europa. A tre giorni dal ritorno contro l'Inter, l'Eintracht mantiene il quinto posto in Bundesliga grazie al 3-0 in casa del Fortuna ...