F1 | Mondiale 2019 | dopo il primo podio la Honda vuole tornare alla vittoria entro l’estate

MotoMondiale - GP Argentina 2019 : il calendario del fine settimana a Termas de Rio Hondo. Orari - tv e streaming : Dopo la sosta di due settimane, torna il Motomondiale 2019. Ci stiamo avvicinando al fine settimana del Gran Premio di Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo. La tappa sudamericana del Mondiale ci permetterà di capire se quanto visto in Qatar sarà confermato, o meno. Nella MotoGP Andrea Dovizioso cercherà il bis su una pista nella quale la Ducati ha sempre fatto fatica, mentre proverà a tornare in vetta la Yamaha con Valentino Rossi e ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tony Cairoli concede il bis a Matterley Basin ma Tim Gajser sarà un avversario temibile : E anche il secondo round del Mondiale 2019 della classe MXGP del Motocross è andato in archivio. A Matterley Basin (Gran Bretagna), nel cuore del bellissimo South Downs National Park, lì dove gli appassionati possono godere di una vista senza eguali, Antonio Cairoli ha concesso il bis, conquistando il secondo successo stagionale in altrettanti GP disputati. Con tre vittorie su quattro manche, il siciliano ha iniziato con il piglio giusto la ...

Rally Corsica - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dal 28 al 31 marzo andrà in scena il quarto appuntamento del Mondiale Rally 2019. Dopo i round a Montecarlo, in Svezia e in Messico, sarà la volta del tradizionale fine settimana in Corsica. Lungo le strade tortuose e d’asfalto vetture e piloti si sfideranno, massimizzando la loro prestazione e dovendo prestare attenzione a non commettere errori che potrebbero costare caro ai fini del risultato finale. Una gara che presenta delle novità ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : riparte un Mondiale incertissimo. Dovizioso ci crede - Valentino Rossi non è distante dai primi : Dopo una pausa di tre settimane il Circus del MotoMondiale 2019 torna protagonista in Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo, per il secondo round iridato. Un avvicinamento che inevitabilmente sarà influenzato da quel che deciderà la Corte d’Appello riunitasi a Ginevra sul caso “Ducati”. La Rossa, vittoriosa in Qatar con Andrea Dovizioso, è finita sotto la lente di ingrandimento della Federazione Internazionale a ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +8 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua seconda “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica ...

Congresso Mondiale delle famiglie 2019 : date - programma e temi. Cos’è : Congresso mondiale delle famiglie 2019: date, programma e temi. Cos’è date Congresso mondiale famiglia “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e ...

