Milano-Sanremo | vince Alaphilippe Nibali ottavo è il primo degli italiani

Ciclismo - Milano-Sanremo alla francese : vince Alaphilippe - Sagan fuori dal podio. Nibali ottavo : Julian Alaphilippe ha vinto l'edizione numero 110 della Milano-Sanremo, la 'Classicissima di Primavera' di 291 chilometri che unisce il capoluogo lombardo alla Riviera dei Fiori. Il corridore francese ...

Milano-Sanremo 2019 : trionfo da padrone di Julian Alaphilippe in volata - ottavo Vincenzo Nibali : Era il grande favorito e ha trionfato in una maniera eccezionale: Julian Alaphilippe è il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale e oggi l’ha confermato, andandosi a prendere la prima Classica Monumento della carriera, la Milano-Sanremo. Oggi una giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato il gran lavoro della propria squadra per poi mettersi in proprio scattando sul Poggio e non perdendo la calma, ...

Julian Alaphilippe ha vinto la 110ª edizione della Milano-Sanremo : Il ciclista francese Julian Alaphilippe ha vinto la centodecima edizione della Milano-Sanremo, la prima grande classica stagionale del ciclismo internazionale. Dopo 291 chilometri di gara, Alaphilippe ha battuto il volata il belga Oliver Naesen e il polacco Michal Kwiatkowski, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Albo d’oro Milano-Sanremo. Julian Alaphilippe succede a Vincenzo Nibali : Julian Alaphilippe ha scritto il proprio nome nell’Albo d’oro della Milano-Sanremo. Il fuoriclasse transalpino ha conquistato uno strepitoso successo precedendo con una volata da campione il belga Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) e il polacco Michal Kwiatkowski (Sky) sul traguardo di via Roma. La vittoria ha consacrato una volta di più l’infinito talento del corridore della Deceunick-QuickStep, capace di trionfare da favorito ...

Milano-Sanremo - il “moschettiere” Alaphilippe batte tutti in volata : continua la maledizione di Sagan! : Milano-Sanremo, Alaphilippe ha vinto in volata battendo Sagan e Kwiatkowski con un’accelerata da fenomeno negli ultimi metri Oggi è stato il grande giorno della Milano-Sanremo, prima importante classica dell’anno del calendario dell’UCI WorldTour. Le grandi attese per la corsa sono state rispettate, è stata infatti una gara ricca di emozioni sul finale, con diversi big che hanno lottato sino alla fine per il successo finale. Le ...

