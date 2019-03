Top e flop | Mertens è l’uomo del match

Pagelle Genoa-Juventus : Top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle GENOA JUVENTUS – Dopo la grande notte di Torino contro l’Atletico Madrid, i bianconeri tornano in campo nel lunch match della 28esima giornata di Serie A. La Juventus, reduce dalla straordinaria rimonta di Champions League contro l’Atlético Madrid, si trova a soffrire nei primi 45 minuti contro il Genoa. Poche chance per i bianconeri di Allegri, almeno […] More

Spal-Roma - Top&Flop : Dzeko si salva - Karsdorp no. Furia Fares - Murgia opaco : Karsdorp in azione. LaPresse La Roma di Claudio Ranieri perde a Ferrara contro la Spal e manca la possibilità di accorciare al quarto posto sulle milanesi che si sfideranno domani sera nel derby. ...

Oroscopo di domani 15 marzo - previsioni da Ariete a Vergine : cancrini Top - torelli flop : L'Oroscopo di domani 15 marzo 2019 ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, quest'oggi applicata al prossimo venerdì. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline quotidiane supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. Sotto analisi in questo contesto i simboli astrali rientranti nella prima sestina dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, ...

Top e flop : Belotti show per la rimonta del Torino : Top e flop della 27 giornata Top Belotti (Torino) con una doppietta in rimonta, dona tre punti fondamentali nella corsa europea del suo Torino. Due gol, peraltro, uno più bello dell’altro… Il terzo sbagliato a fine partita, davvero non conta. El Sharaawy (Roma) Segna un gol stupendo, manda con un delizioso assist in porta Zaniolo. E’ l’unico giocatore della Roma, in questo momento, che può creare qualcosa. Chiude con ...

Pagelle Roma - i Top e i flop della sfida contro l'Empoli : TOP El Shaarawy 6,5 Indispensabile. Cancella l'ansia con una giocata da campione e solleva un rimpianto: perché 120 minuti in panchina a Oporto? Nel secondo tempo gioca da seconda punta. Un ...

Top & flop - Juve-Udinese : Kean trova i riflettori. Preoccupa l'infermeria : C'è un "9" di domani, e di oggi, di cui si parla poco e che suona la sveglia alla prima occasione, poi c'è un ritorno atteso fatto di gambe e testa. Ma c'è anche una tifoseria spaccata e un'infermeria ...

Champions - Porto-Roma 3-1. Top & flop : argine De Rossi - Karsdrop annaspa : Un capitano che argina un assedio in quella che potrebbe essere la sua ultima ribalta internazionale, un difensore in difficoltà: ecco i top & flop della notte buia della Roma battuta dal Porto ai ...

Top & Flop : che coppia Ruiz-Zielinski. Ma i terzini sbagliano troppo : Finisce sconfitto e a 16 punti di distanza dalla Juventus il Napoli di Carlo Ancelotti dopo lo scontro diretto del San Paolo , pagando un inizio difficile con il rosso a Meret che ha messo subito la ...

Pagelle primo tempo Napoli-Juventus : Top e flop del primo tempo : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato. Leggi anche: Napoli-Juventus streaming: […] More

Top & flop - Frosinone-Roma : Dzeko - che carica. Olsen - la papera ma.... : Una partita sulle montagne russe, con una Roma inizialmente distratta che paga pegno. E una ripresa rocambolesca con la rimonta giallorossa al fotofinish. Ecco i protagonisti del top & flop di ...

Top & flop - Milan-Empoli : Castillejo - che voglia. Toscani - una fascia che fa acqua : Corsa, guizzi e fame. Fino al gol, che ha coronato la notte di San Siro per Samuel Castillejo autore del gol del 3-0 contro un Empoli in difficoltà, soprattutto sulla fascia sinistra. Ecco i Top & ...

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Top & flop - Atalanta-Milan : Piatek traina anche di testa. Gigio - svista indolore : Serata da applausi per il Milan a Bergamo: poche, pochissime ombre, e tante luci. Il gol ritrovato da Calhanoglu inserisce di diritto il turco tra i migliori in campo, ma di questi tempi c'è un attore ...

Classifica marcatori Serie A : capocannonieri e Top-flop : Classifica marcatori Serie A: capocannonieri e top-flop Ecco la Classifica dei marcatori di Serie A aggiornata alla 22a giornata. Guida Cristiano Ronaldo a quota 18 gol, a seguire Quagliarella e Zapata a 16, poi Piatek a 15. Vediamo insieme le prime posizioni. Classifica marcatori Serie A: CR7 al top, sorpresa Caputo Cristiano Ronaldo, 18 gol – JuventusDuvan Zapata, 16 gol – AtalantaFabio Quagliarella, 16 gol – ...