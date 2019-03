Leighton Meester di Gossip Girl arriva in The Orville

mondofox

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ovvero all'anno in cui, per la cronaca, diede alla luce la primogenita, Arlo Day Brody, avuta dal marito Adam Brody , l'ex Seth Cohen di The O.C.,. Un po' anche perché stava per ...

emanuelallocca : RT @Daninseries: Leighton Meester e Adam Brody, sposati da 5 anni e con una figlia, sono il miglior crossover telefilmico di sempre. https:… - xboobsrita : RT @Daninseries: Leighton Meester e Adam Brody, sposati da 5 anni e con una figlia, sono il miglior crossover telefilmico di sempre. https:… - omgdavidtennant : Sto guardando Single Parents e ogni volta che c’è Leighton Meester mi parte il “ti amo” credo di avere problemi -